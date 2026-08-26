VfB Forstinning siegt 3:1 bei Haching II – drittrer Auswärtssieg in Serie

Der VfB Forstinning bleibt in der Landesliga Südost ungeschlagen. Die Gäste gewannen bei der Reserve der SpVgg Unterhaching mit 3:1 – obwohl der Linienrichter ein klares Abseitstor nicht erkannte.

Eigentlich erwartet der geneigte Fußballanhänger stets die Kunde von der ersten Saisonniederlage des Aufsteigers VfB Forstinning in der Landesliga Südost. Doch: Sie kommt nicht. Auch bei der Reserve der SpVgg Unterhaching hielt sich eine der Überraschungsmannschaften der Liga, neben den beiden weiteren Aufsteigern Moosinning und Nord-Lerchenau, schadlos und holte sich mit dem 3:1 den dritten Auswärtssieg in Folge.

„Alles in allem ein souveräner Auftritt“, zeigte sich Trainer Gery Lösch fast komplett zufrieden mit der VfB-Vorstellung. Ein Manko führte der Leitwolf der jungen Truppe aber dennoch an. „Wir hätten eigentlich höher gewinnen müssen. Das war das einzige, was mir nicht gefallen hat. Da war manchmal der letzte Ball unsauber.“

Das Trainerjammern auf hohem Niveau blieb Randnotiz in einer einseitigen Partie. In den ersten 30 Minuten dominierte der Gast auf der Sportanlage in Neuried und führte durch Feinfuß Dzemo Sefidanoski nach zehn gespielten Minuten. Nach einem Angriffszug über die rechte Seite zog der technisch begabte Offensivakteur noch einmal kurz auf und vollendete zum 0:1. Lösch gefiel im ersten Drittel der Partie vor allem die Umsetzung der trainierten Laufwege, weniger aber das fehlende 0:2. Vor der Pause schaltete der VfB dann einen halben Gang zurück, ohne aber Dominanz einzubüßen.

Nach Wiederanpfiff drückte der VfB das Pedal wieder durch und gab Gas. Nach einem perfekt mit Innendrall auf den langen Pfosten gezogenen Freistoß aus dem Halbfeld von Leo Gabelunke streifte Antonio Saponaro die Lederkugel unhaltbar für Hachings Schlussmann Maurice Dehler ins Netz (49.).

Allerdings blieb der VfB auch in dieser Partie nicht ohne Gegentor, auch wenn der Anschluss zum 1:2 aus klarer Abseitsposition entstand. Der Linienrichter bekundete, dass der Torschütze Felix Müller bei Passabgabe aus der eigenen Hälfte startete. Ein exklusiver und falscher Blickwinkel. Trotzdem traf Müller allein auf VfB-Schlussmann Michael Heidfeld zustürmend mithilfe des Innenpfostens zum 1:2 (57.).

Doch das Gefühl einer Gefahr für den Sieg wollte nicht aufkommen. Forstinning machte den Deckel drauf: Nach Vorlage von Sefidanoski geriet der erste Kontakt von Dimitar Kirchev schon bei der Ballmitnahme formidabel und der Ball landete sehenswert im Hachinger Kreuzeck zum 1:3 (69.).