VfB Forstinning setzt im Pokalduell der Unbesiegten auf zweite Garde

Forstinning – Nicht ganz oben auf seiner Zielliste steht bei Forstinnings Trainer Gery Lösch die heutige Achtelfinalpartie im Totopokal Kreis München beim FC Fürstenried, die um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasen der Bezirkssportanlage Herterichstraße angepfiffen wird. „Das Spiel hat jetzt nicht die oberste Priorität. Wenn wir weiterkommen, ist es gut. Wenn wir nicht weiterkommen, macht es auch nichts“, findet Lösch.

Der Fokus beim erstaunlich schnell in Forstinning eingewöhnten Übungsleiter liegt natürlich auf der Bezirksliga, die der VfB, auch zumindest nicht in dieser Form erwartet, als Tabellenführer momentan dominiert. Wenn auch am letzten Spieltag mit etwas Glück im Bunde beim 3:2-Zittersieg beim SV Saaldorf. „Wir haben nicht gut gespielt“, musste auch Abteilungsleiter Thomas Herndl feststellen. Und auch Lösch nahm „das Glück des Tüchtigen“ dankend an und die drei Punkte nach Hause gern mit.

Beim FC Fürstenried wird Lösch größtenteils die zweite Garde auflaufen lassen. Zum einen wird damit einigen Akteuren notwendige Spielpraxis verschafft, zum anderen einigen Stammakteuren eine vielleicht notwendige Pause. In der Liga wartet nämlich der TSV Peterskirchen auf die Forstinninger, ehe am 17. Oktober das Spitzenspiel beim ärgsten Verfolger FC Aschheim steigt. Mit dem FC Fürstenried empfängt eine ebenso wie der VfB in dieser Saison noch unbesiegte Kreisligamannschaft den Forstinninger Tross.