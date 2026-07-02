VfB Forstinning schlägt ASV Dachau – Neuzugang trifft

Der VfB Forstinning hat den Test gegen den ASV Dachau gewonnen. – Foto: Marc Marasescu

Der VfB Forstinning gewinnt sein Testspiel gegen den ASV Dachau. Neuzugang Julian Kristo trifft per Elfmeter – sein Vater Dragan kickte einst ebenfalls beim VfB.

Bei einem weiteren Testspiel bezwang der Landesligist VfB Forstinning den Bezirksligisten ASV Dachau mit 5:3 Toren. „Ein paar Erkenntnisse hab’ ich schon gewonnen, wir haben ein bissl was ausprobiert mit und gegen den Ball. Insgesamt war es okay“, bilanzierte Trainer Gery Lösch den zweiten Sieg im dritten Test.

Dabei missfiel dem Aufstiegstrainer der erste Durchgang, die Gäste führten durch Leonardi Di Pasquale mit 0:1 (40.). Den Ausgleich erzielte Neuzugang Julian Kristo (bislang VfB Hallbergmoos) mit einem verwandelten Strafstoß (44.). Der Vater des jungen Offensivakteurs, Dragan Kristo, kickte übrigens ebenfalls einst beim VfB.