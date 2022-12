VfB Forstinning mit Transfer-Doppelschlag – Tests gegen Türkgücü und 1860 Zwei junge Spieler

Der VfB Forstinning verstärkt sich in der Winterpause doppelt. Die beiden Neuzugänge passen optimal in das Beuteschema des Landesligisten.

Während das Gros der VfB-Kicker dieser Tage also die lädierten Beine hochlegt, werkeln die Verantwortlichen um Herndl und Coric fleißig an der Stabilisierung des Kadergerüsts. „Eine gute Planung im Sommer und der große Kader haben uns im Nachhinein Recht gegeben“, kann Herndl bereits die ersten zwei Verstärkungen präsentieren, die absolut dem neuen VfB-Beuteschema entsprächen: bestenfalls aus der Region, jung, talentiert und mit Entwicklungspotenzial.

„Unterm Strich haben wir bei allen Widrigkeiten in Bezug auf die vielen Verletzungen in einer engen, attraktiven Liga eine mehr als starke erste Halbserie gespielt“, findet Forstinnings Abteilungsleiter Thomas Herndl. „Respekt an das Team, die ärztliche Abteilung um Mannschaftsarzt Michael Danner und natürlich das Trainer-Team, das die Situation hervorragend gemanagt hat.“

Der 22-jährige Defensivspieler Markus Müller war in den vergangenen eineinhalb Spielzeiten für den FC Ehekirchen in der Landesliga Südwest am Ball und habe sich in Folge seines berufsbedingten Umzugs nach München für Forstinning entschieden, freut sich Herndl. „Markus wird bei uns wohl im Mittelfeld zum Einsatz kommen.“

Für die Außenverteidigerposition will sich fortan Antonijo Prgomet empfehlen. Das 20-jährige Defensivtalent wollte Herndl eigentlich schon im Sommer von Bezirksligist SV Waldperlach loseisen. „Schön, dass es jetzt geklappt hat. Antonijo ist jung, bringt aber schon entsprechende Erfahrung mit.“ Sechs Landesliga-Einsätze konnte Prgomet bei der SE Freising 2021/22 verbuchen.

Auch der erste (vorläufige) Winter-Abgang stand mit Georg Hanslmayer (21) schon länger fest. „Er hat hier mit Mathias Hirt und Nico Weismor zwei Kaliber vor sich, an denen er noch nicht vorbeikommt. Im Profi-Bereich würde man von einer Ausleihe sprechen, um Schorschi mehr Spielzeit zu ermöglichen“, erklärt Herndl. Wo genau Hanslmayer diese erhalten soll sei jedoch noch nicht spruchreif. (Julian Betzl)