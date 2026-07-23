VfB Forstinning mit mutigem Auftritt gegen Drittligist Ingolstadt

Der Landesligist empfängt den Drittligisten in der ersten Hauptrunde und unterliegt am Ende mit 1:7. Doch Leo Gabelunke trifft per Schlenzer ins lange Eck.
Am Ende seiner Toto-Pokalreise empfing der VfB Forstinning in der ersten Hauptrunde den Drittligisten FC Ingolstadt 04 im eigenen Sportpark und unterlag dabei etwas unter Wert mit 1:7 Toren. Vor allem im ersten Drittel der Partie trat der Landesligist mutig auf und stellte die Abwehr des ehemaligen Bundesligisten vor einige Probleme.
Das Highlightspiel brachte einen für den VfB Forstinning ungewohnten Medienandrang. Neben dem aus vier Personen bestehenden internen Media-Team des Drittligisten FC Ingolstadt bevölkerten noch einige Fotografen, ein Fupa-Mitarbeiter sowie zwei Vertreter von München TV den VfB-Pressebalkon und tickerten, fotografierten und sendeten fleißig Infos in die verschiedenen Kanäle.
Patsch, patsch, patsch! Und Du liegst 1:5 hinten und weißt nicht, warum.
VfB-Kapitän Nico Weismor
Mit dieser medialen Quantität hielt die Anzahl der Zuschauer nicht ganz Schritt, immerhin kamen doch etwa 400 Fans in den Forstinninger Sportpark. Die Abteilungsleitung des VfB hatte dabei mit eigenen Getränke- und Grillstationen und einer eigens installierten Lautsprecheranlage über das ganze Feld hinweg alles im Griff – so wie die Einlaufkinder der eigenen Junioren die Hände der Akteure beim Einmarsch.
Zum Erstaunen der Zuseher besaß die Mannschaft von Trainer Gery Lösch tatsächlich die erste Großchance der Partie, doch Leo Gabelunke scheiterte aus kurzer Distanz an Ingolstadts Schlussmann David Klein. In der Folgezeit zeigte sich ein erheblicher Unterschied zwischen den beiden Mannschaften: Die „Schanzer“ spielten mit einer enormen physischen Wucht und Präsenz. Sinnbildlich hierfür auch das frühe 0:1 durch den zu unbedrängten Kopfball des Abwehrhünen Elias Decker nach einem Eckball (4.).
Auch das 0:2 durch Lars Lokotsch ließ nicht lange auf sich warten (18.). Doch Forstinning versteckte sich nicht, versuchte in der ersten halben Stunde immer wieder, hoch zu pressen und fand tatsächlich einige Male Lücken in der Ingolstädter Abwehr durch Dzemo Sefidanoski und Alex Novakovic. Und nach dem feinen Schlenzer von Leo Gabelunke ins lange Eck zum 1:2 (26.) kam sogar kurzzeitig der Hauch von Spannung auf.
„Doch dann brauchst Du in so einem Spiel auch das Momentum für Dich. Dass mal ein Ball auf der eigenen Linie geklärt wird oder ein Ball an der Latte landet. Das hatten wir in dem Spiel leider nicht“, bedauerte Forstinnings Trainer Gery Lösch das fehlende Spielglück im ersten Durchgang. Der FC Ingolstadt setzte nämlich noch drei weitere, teils unglückliche Treffer zum 1:5-Pausenstand drauf. „Patsch, patsch, patsch! Und Du liegst 1:5 hinten und weißt nicht, warum“, rätselte auch VfB-Kapitän Nico Weismor.
Trotz des deutlichen Rückstands zeigte der VfB Forstinning also eine mehr als solide Gegenwehr, musste dann aber in einer etwas schwächeren zweiten Hälfte noch zwei weitere Gegentreffer zum 1:7-Endstand einstecken und ist damit im diesjährigen Toto-Pokal ausgeschieden.
Der FC Ingolstadt 04 bekommt seinen Gegner für die am 4. August angesetzte zweite Runde am kommenden Freitag zugelost.