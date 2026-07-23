VfB Forstinning mit mutigem Auftritt gegen Drittligist Ingolstadt Toto-Pokal von Christian Scharl · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Fußball: Verbandspokal VfB Forstinning TW Michael Heidfeld gg FC Ingolstadt 0:1 Torschütze Elias Decker – Foto: SRO

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Der Landesligist empfängt den Drittligisten in der ersten Hauptrunde und unterliegt am Ende mit 1:7. Doch Leo Gabelunke trifft per Schlenzer ins lange Eck.

Am Ende seiner Toto-Pokalreise empfing der VfB Forstinning in der ersten Hauptrunde den Drittligisten FC Ingolstadt 04 im eigenen Sportpark und unterlag dabei etwas unter Wert mit 1:7 Toren. Vor allem im ersten Drittel der Partie trat der Landesligist mutig auf und stellte die Abwehr des ehemaligen Bundesligisten vor einige Probleme.

Fußball: Verbandspokal VfB Forstinning gg FC Ingolstadt --- Trainer Gerhard Lösch – Foto: SRO

Das Highlightspiel brachte einen für den VfB Forstinning ungewohnten Medienandrang. Neben dem aus vier Personen bestehenden internen Media-Team des Drittligisten FC Ingolstadt bevölkerten noch einige Fotografen, ein Fupa-Mitarbeiter sowie zwei Vertreter von München TV den VfB-Pressebalkon und tickerten, fotografierten und sendeten fleißig Infos in die verschiedenen Kanäle. Patsch, patsch, patsch! Und Du liegst 1:5 hinten und weißt nicht, warum. VfB-Kapitän Nico Weismor Mit dieser medialen Quantität hielt die Anzahl der Zuschauer nicht ganz Schritt, immerhin kamen doch etwa 400 Fans in den Forstinninger Sportpark. Die Abteilungsleitung des VfB hatte dabei mit eigenen Getränke- und Grillstationen und einer eigens installierten Lautsprecheranlage über das ganze Feld hinweg alles im Griff – so wie die Einlaufkinder der eigenen Junioren die Hände der Akteure beim Einmarsch. Zum Erstaunen der Zuseher besaß die Mannschaft von Trainer Gery Lösch tatsächlich die erste Großchance der Partie, doch Leo Gabelunke scheiterte aus kurzer Distanz an Ingolstadts Schlussmann David Klein. In der Folgezeit zeigte sich ein erheblicher Unterschied zwischen den beiden Mannschaften: Die „Schanzer“ spielten mit einer enormen physischen Wucht und Präsenz. Sinnbildlich hierfür auch das frühe 0:1 durch den zu unbedrängten Kopfball des Abwehrhünen Elias Decker nach einem Eckball (4.).

Fußball: Verbandspokal VfB Forstinning TW Michael Heidfeld gg FC Ingolstadt 0:1 Torschütze Elias Decker – Foto: SRO