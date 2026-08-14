VfB Forstinning mit Krücken-Coach: Arifovic leitet Spiel vom Spielfeldrand

FB LL Forstinning (rot) Yazar Taskin , ----- vs Türkgücü – Foto: SRO

Beim VfB Forstinning übernehmen heute Abend zwei Spieler das Traineramt. Ajlan Arifovic coacht das Auswärtsspiel beim TSV Kastl auf Krücken von der Bank aus.

Seine Serie ausbauen möchte der VfB Forstinning heute Abend, um 19.30 Uhr, beim TSV Kastl im Altöttinger Landkreis. Nach vier ausgetragenen Partien steht beim Aufsteiger noch keine Niederlage in der Bilanz und ein erfreulicher fünfter Tabellenrang.

Unter ungewohnter Anleitung standen die Kicker des VfB in dieser Trainingswoche. Da sich die beiden Trainer Gery Lösch und Ismail Sahmurat im Urlaub befinden, übernahmen Nico Weismor als erfahrener Kapitän und Ajlan Arifovic inklusive Krücken an der Seitenlinie die Einheiten. Auch bei der Begegnung in Kastl selbst werden sich die beiden die Verantwortung teilen.

„Ajlan hat dann von der Bank aus noch einen anderen Blick als ich auf dem Spielfeld“, schaut Weismor schon einmal auf die Aufgabenverteilung voraus. Im stetigen Austausch mit Lösch, ab kommenden Montag zurück auf dem Trainingsfeld, wurde auch die Startaufstellung für das fünfte Saisonspiel ausgetüftelt. Dazu trugen auch die Trainingseindrücke vom gestrigen Abschlusstraining bei.

Kapitän Weismor lobt Trainingseinsatz

In der Einheit am Dienstag sei laut Weismor auf alle Fälle viel Zug im Spiel gewesen. „Da haben alle gut mitgezogen und es uns eigentlich leicht gemacht“, lobte der erfahrene Defensivanker beim VfB seine Mitspieler.

Unter diesen befand sich mit Leo Gabelunke auch ein Rekonvaleszent nach erlittener Spannverletzung in der ersten Saisonpartie. Ein Startelfeinsatz scheint noch nicht möglich, im Kader wird der Wirbelwind in der Offensive aber wieder auftauchen. Ebenso wie die beiden Brüder Anes und Dzemo Sefidanoski nach ihrer Urlaubsrückkehr. Zudem rückt Tom Klimek nach abgelaufener Sperre auf die defensive Zentralposition neben Luca Mancusi zurück.

Noch keine Niederlage gegen Kastl

Der Kontrahent aus Kastl schaffte zuletzt einen für den Sportlichen Leiter Michael Aigner „sehr wichtigen Sieg für die Moral.“ Nachdem der TSV in den zwei Partien gegen Nord-Lerchenau und Moosinning „viel zu viele und viel zu leichte Gegentore“ und entsprechend jeweils Niederlagen kassiert hatte, folgte zuletzt mit dem 2:1-Sieg beim SV Planegg-Krailling ein kleiner Befreiungsschlag für die Mannschaft von Trainer Martin Göppinger.

„Mit einem Unentschieden wären wir gegen Forstinning zufrieden. Prinzipiell waren die letzten zwei Heimspiele von uns nicht gut, wir wollen unseren Fans wieder eine bessere Leistung bieten“, hofft Aigner auf eine Steigerung.

Als Kontrahent scheint der TSV Kastl dem VfB Forstinning zu liegen: In den vier bisher ausgetragenen Begegnungen in der Landesliga Südost zwischen 2023 und 2025 siegte der Ebersberger Landkreisvertreter zweimal bei weiteren zwei Punkteteilungen.