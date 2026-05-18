VfB Forstinning kann doch noch verlieren - Klemt verletzt raus

Die Abschiedsvorstellung ist Aufsteiger VfB Forstinning und (rot) Ante Basic misslungen. – Foto: OVB/Ruprecht

Am letzten Spieltag musste der Landesligarückkehrer VfB Forstinning doch noch die erste Saisonniederlage einstecken. Beim SB DJK Rosenheim unterlag der Meister mit 1:3 Toren und konnte somit auch dem Landkreisrivalen TSV Ebersberg nicht helfen. Bei einem Sieg hätte der VfB die Eber noch direkt gerettet und die Rosenheimer an ihrer Stelle in die Relegation geschickt.

Gleich in der 11. Minute musste der VfB wechseln, nachdem sich Noah Klemt nach einem Check an der Außenlinie auf die Tartanbahn den Unterarm gebrochen hatte. Trotzdem blieb der Gast in der ersten Halbzeit dominant und führte nach einem fein vorgetragenen Angriff über Leo Gabelunke durch den Abschluss von Aleksandar Novakovic am langen Pfosten mit 0:1 (32.).