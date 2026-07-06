VfB Forstinning kann auf 1860 München treffen – Auslosung am Freitag

Landesliga Forstinning (weiss) Luca Mancusi – Foto: SRO

Der Landesligist hat sich als Kreissieger für die erste Runde im bayerischen Totopokal qualifiziert. Mögliche Gegner sind TSV 1860 München, SpVgg Unterhaching oder die Würzburger Kickers.

Viele Kilometer spulten die Fußballer des VfB Forstinning in der letzten Woche auf dem Rasen ab. Neben zwei intensiven Trainingseinheiten absolvierte der Fußball-Landesligist zwei Testspiele gegen den ASV Dachau (5:3) und SVA Palzing. „In dieser Partie merkte man aber deutlich den Kräfteverschleiß der vergangenen Tage“, fasste Abteilungsleiter Thomas Herndl die mit 1:2 verlorene Begegnung am Freitagabend zusammen.

Dominic Schermbach (28.) und Florian Pinkert (45.) brachten den Bezirksligisten aus Palzing mit 2:0 in Front, Leo Gabelunkte glückte mit einem überlegten Abschluss ins lange Eck lediglich noch die Korrektur zum 1:2-Endstand (71.).

Am Samstag folgte schließlich noch das Einladungsturnier zum 70-jährigen Vereinsjubiläum beim FC Finsing. Die erste Partie (Spielzeit 45 Minuten) gegen die U19 des Bayernligisten FC Ismaning gewann Forstinning deutlich mit 4:1 (Tore: Emir Yildirim, Luca Mancusi, Cem Cevizci (2)). Im Finale gegen den Regionalligisten TSV Buchbach verkaufte sich der Landesligist sehr teuer, konnte die 0:2-Niederlage am Ende aber nicht verhindern.

Toto-Pokal verschiebt Landesliga-Auftakt

Nach dem Blitzturnier folgte auf dem eigenen Gelände in Forstinning noch der Einstandsabend für die Neuzugänge mit obligatorischer Gesangseinlage. Dabei zeigte insbesondere Cem Cevizci (Hankofen) eine stammplatzwürdige Vorstellung, ein Wechsel vom Fußballfeld ins Gesangsfach wurde dem Offensivspieler schon nahegelegt.

Doch nicht nur das vergangene Wochenende brachte für den VfB Forstinning viel Bewegung, auch in den kommenden Tagen sind sowohl die Spieler als auch die Funktionäre gefordert. Auf dem Terminplan steht am morgigen Dienstag ein weiterer Test gegen den Ligakonkurrenten Kirchheimer SC um 19.30 Uhr im heimischen Sportpark. Am Samstag findet als Ersatz für das abgesagte Vorbereitungsspiel gegen den FC Moosinning ein Freundschaftsspiel beim FSV Pfaffenhofen statt, dem ehemaligen Verein von VfB-Trainer Gery Lösch.

Der eigentliche Punktspielstart am 17. Juli zuhause gegen den TSV Grünwald findet nun erst am 8. September statt, aufgrund der ersten Runde im bayerischen Totopokal an diesem Wochenende. Hierfür qualifizierte sich der VfB als einer der 32 Kreissieger. Die Auslosung mit den möglichen Gegnern TSV 1860 München, SpVgg Unterhaching oder auch den Würzburger Kickers findet am kommenden Freitag in Bad Kötzting statt.