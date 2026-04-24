VfB Forstinning III – FC Biberg II

In einem spannenden und torreichen Spiel der C-Klasse setzte sich der FC Biberg II mit 4:3 gegen VfB Forstinning III durch. Vor 20 Zuschauern entwickelte sich eine Begegnung, die von Beginn an mit offenem Visier geführt wurde.

Bereits in der 5. Minute brachte Günther Zier die Gastgeber in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Frederik Dowie glich in der 11. Minute aus, bevor Thomas Brunner acht Minuten später das 2:1 für Biberg erzielte. Forstinning ließ sich davon nicht beirren und kam durch Günther Zier in der 26. Minute erneut zum Ausgleich.

Kurz vor der Pause sorgte Daniel Stimmer für die erneute Führung der Hausherren (43.). Nach dem Seitenwechsel übernahm jedoch der FC Biberg II das Kommando. Ardahan Erdem gelang in der 59. Minute der Ausgleich, ehe Samuel Sick Jimeno in der 70. Minute den umjubelten Siegtreffer markierte.