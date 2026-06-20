VfB Forstinning gegen 1860 München: Hitzeschlacht im ersten Test – Calderon-Hattrick für die Löwen

Alper Kayabunar (li.) und Manfred Paula (re.) stehen vor einer großen Aufgabe beim TSV 1860 München. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Nach turbulenten Tagen an der Grünwalder Straße 114 stand wieder Fußball im Fokus: Gegen Forstinning gewann 1860 souverän mit 4:0.

Die Löwen sind zurück auf dem Platz! Dem Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern geschuldet, startete der TSV 1860 München bereits im Laufe der Woche in die Vorbereitung auf die neue Saison. Am kommenden Samstag um 14 Uhr steht nun der erste Test an: Im Sportpark Forstinning treffen die Münchner auf den heimischen VfB Forstinning.

Dabei liegt der Fokus an der Grünwalder Straße derzeit auf weitaus wichtigeren Themen. Der Sport ist längst in den Hintergrund gerückt – stattdessen dreht sich alles um den anhaltenden Streit zwischen dem e.V. und Hasan Ismaik beziehungsweise dessen Unternehmen HAM International. Auch die jüngste Gesellschafterversammlung brachte kaum Klarheit, weshalb sich die Aufmerksamkeit vieler Fans bereits auf die Mitgliederversammlung am Sonntag (10 Uhr) richtet.

VfB Forstinning gegen 1860 München: Erster Auftritt für die Kayabunar-Elf

Zunächst aber rollt wieder der Ball. Die Mannschaft, aktuell trainiert von U21-Trainer Alper Kayabunar gastiert beim VfB Forstinning. Die Gastgeber spielten eine herausragende Saison in der Bezirksliga Ost, sicherten sich souverän die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Landesliga. Für den Verein ist das Duell gegen die Löwen ein absolutes Highlight der Sommervorbereitung.

Bei 1860 München steht hingegen eine neue Mannschaft auf dem Platz. Vom Kader der vergangenen Saison ist kaum noch etwas übrig geblieben. Große Namen sucht man im aktuellen Aufgebot vergeblich. Stattdessen setzt der TSV 1860 auf viele junge Spieler, einige Talente aus dem eigenen Nachwuchs und mehrere Akteure aus dem Meisterkader der Bayernliga-Mannschaft.

Gerade deshalb dürfte der erste Test gegen Forstinning für Fans und Verantwortliche besonders spannend werden. Wie präsentiert sich die neu zusammengestellte Mannschaft? Welche Spieler können auf sich aufmerksam machen?

Viele Akteure werden am Samstag ihr Debüt für die erste Mannschaft der Löwen feiern. Ergebnisse dürften dabei zunächst zweitrangig sein. Nach den turbulenten vergangenen Wochen geht es für den TSV 1860 München vor allem darum, wieder ein Team zu werden – auf dem Platz und möglichst auch abseits davon.