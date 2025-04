VfB Forstinning froh über Neuansetzung gegen VfR Garching – 1860 Rosenheim legt Einspruch ein

Nach einem BFV-Fehler spielt der VfB Forstinning am kommenden Mittwoch (7. Mai) nochmal gegen den VfR Garching. So hat das Sportgericht entschieden.

Unerwartete Nachspielzeit für den VfB Forstinning: Durch ein am Montag gefälltes Urteil des Sportgerichts des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) erhält der VfB ein zusätzliches Bonusspiel im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga Südost. Am kommenden Mittwoch, 7. Mai, wird die annullierte Partie vom 9. März zwischen dem VfR Garching und dem VfB Forstinning nachgeholt.

Allerdings ist der letzte Pass in dieser Causa noch nicht gespielt: Der TSV 1860 Rosenheim, dessen Rückrundenpartie gegen den VfR Garching ebenfalls wiederholt werden soll, wird gegen die Entscheidung des Sportgerichts laut seinem Technischen Leiter Hans Fingernagel innerhalb einer gegebenen Frist von fünf Tagen Einspruch einlegen. Und hofft dann auf den Erhalt der drei Punkte am grünen Tisch. Forstinning behält sich einen Einspruch noch vor, müsste diesen aber bis Freitag dem Verband vorlegen.