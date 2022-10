VfB Forstinning erwartet schwieriges Heimspiel - „Schwaig ist besser als sie stehen“ Torflaute muss beendet werden

Zum Abschluss der Vorrunde empfängt der VfB Forstinning in der Fußball Landesliga Südost am Freitagabend den FC Sportfreunde Schwaig zum Nachbarschaftsduell zwischen dem Ebersberger und dem Erdinger Landkreis.

Der Forstinninger Kontrahent durchlief in den letzten Jahren einen ähnlichen Aufstieg wie der VfB. 2013/14 kickten die Sportfreunde noch in der A-Klasse, 2021 erfolgte der erstmalige Aufstieg in die Landesliga. Schwaigs Abteilungsleiter Wolfgang Lang wollte im Vorgespräch für die mit Spannung erwartete Begegnung eigentlich keine Fußballfloskeln bemühen, doch komplett gelang ihm dies nicht: „Es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Das zweite Jahr ist schwerer als das erste.“

FC SF Schwaig will beim VfB Forstinning nachlegen

Mit der Aufstiegseuphorie belegte Schwaig in der Vorsaison den dritten Rang in der Endtabelle, in diesem Spieljahr läuft der Ball weniger rund mit dem augenblicklichen Abstiegsrang in einem allerdings nach wie vor extrem eng beieinander liegenden Feld. Bei der Ursachenforschung zeigt sich der FC-Funktionär auch etwas ratlos. „Aber wir versuchen, weiterhin konzentriert zu arbeiten und die Dinge besser zu machen.“

Dies gelang bereits zuletzt mit dem 4:2-Sieg über Holzkirchen. „Und jetzt hoffen wir, in Forstinning nachzulegen.“ Den Nachsatz, dass Gastgeber Forstinning doch bereits genug Punkte auf seinem Konto hätte, begleitet Lang mit einem vernehmbaren Schmunzeln. (arl)