VfB Forstinning empfängt Unterföhring nach drei Pleiten in Folge

FB Landesliga Forstinning (rot) Michele Cosentino vs Traunstein – Foto: SRO

Der VfB Forstinning ist nach fünf Spieltagen noch ungeschlagen. Der FC Unterföhring hat dagegen nach der Tabellenführung drei Partien nacheinander verloren.

Heute Abend, um 19.30 Uhr, empfängt der VfB Forstinning im heimischen Sportpark den FC Unterföhring zu seinem sechsten Saisonspiel. In den fünf vorangegangenen sammelte der Fußball-Landesligist bereits elf Zähler ein. Ergo ist der VfB noch ungeschlagen und möchte diesen Status auch gegen die Gäste aus dem Münchner Landkreis aufrechterhalten.

Mit der zuletzt erreichten Ausbeute von vier Zählern aus zwei Partien während seiner Urlaubsabwesenheit zeigte sich Trainer Gery Lösch sehr zufrieden. „Das war auf jeden Fall mehr als in Ordnung, damit kann ich gut leben.“ Nun wartet mit dem FC Unterföhring nach der Einschätzung von Lösch „ein richtiges Brett auf uns. Ich habe Unterföhring schon ein paar Mal gesehen, für mich gehören sie zu den Top-Fünf-Mannschaften der Liga.“ Lösch erwartet auch einen gewissen Erkenntnisgewinn aus der Begegnung. „Danach wird sich zeigen, wo wir uns einordnen können. Ich bin gespannt, wie wir unseren Plan umsetzen.“

Bestandteil dieses Plans und in der Startelf wird auf alle Fälle wieder Dzemo Sefidanoski sein, nach seiner sehr geglückten Einwechslung zuletzt in Kastl. Der Offensivakteur avancierte dabei gleich wieder zu den entscheidenden Kräften mit einer Vorlage und einem selbst erzielten Treffer. Auch sein Bruder Anes kehrt nach überstandener Krankheit wieder in den Kader zurück.

Das war auf jeden Fall mehr als in Ordnung, damit kann ich gut leben.

VfB-Coach Gery Lösch über die vier eingefahrenen Zähler während seiner Urlaubszeit.

Noah Klemt und Matihal Milic sind nach längeren Verletzungspausen auch wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen. Insgesamt stellt sich die Kadersituation also wieder weitaus besser dar als noch vor drei Wochen. Auch wenn aktuell mit Leon Dimitric und Yazar Taskin wieder zwei Spieler neu auf der Lazarettliste stehen.

Ein wenig aus der Spur geraten ist der VfB-Kontrahent aus Unterföhring. Nach zwei Siegen zum Start und der Tabellenführung nach dem zweiten Spieltag verlor der ehemalige Regionalligist die nächsten drei Partien. „Wir vertrauen aber auf unsere Mannschaft und haben Hoffnung, aus diesem Abwärtstrend wieder rauszukommen“, verbreitet der Sportliche Leiter, Miki Ziegler, zumindest Zweckoptimismus.

Die Aufgabe in Forstinning bestreitet der FCU ohne seinen Coach Andreas Faber (Urlaub), dafür übernimmt der Spielertrainer Sebastian Fritz das Kommando. Bei den Ursachen für die Minusserie zuletzt verweist Ziegler auf „dumme, schnelle Gegentore und individuelle Fehler. Das müssen wir abstellen.“ Um damit dann auch den angestrebten, einstelligen Mittelfeldrang zu erreichen.