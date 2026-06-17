VfB Forstinning empfängt TSV 1860 München – Tickets im Vorverkauf drei Euro günstiger

Am Samstag, 20. Juni, gastiert der Traditionsverein beim Landesligisten. Karten gibt es am Donnerstag und Freitag von 16 bis 20 Uhr am VfB-Büro.

Immer näher rückt der Fußball-Festtag für den VfB Forstinning: Am kommenden Samstag, 20. Juni, empfängt der heimische Landesligist im eigenen Sportpark um 14 Uhr den wohl zukünftigen Regionallisten TSV 1860 München.

Für dieses Ereignis bietet der VfB nun kurzfristig einen vergünstigten Vorverkauf am Donnerstag, 18. Juni, und am Freitag, 19. Juni, jeweils von 16 bis 20 Uhr direkt am VfB-Büro im Mehrzweckgebäude an der Aicher Straße 8 an. Der Vorverkaufspreis beträgt 10 Euro, an der Tageskasse am Spieltag 13 Euro. Kinder und Jugendliche sind bis einschließlich 15 Jahre frei.

Für die bereits im Besitz einer Karte befindlichen Zuschauer wird der VfB Forstinning einen eigenen Zugang zwischen Sportheim und Hartplatz organisieren. Zudem bittet der Verein die örtlichen Fans aufgrund der raren Parkmöglichkeiten, zu Fuß oder mit dem Rad zu kommen.