VfB Forstinning empfängt TSV 1860 München am Samstag

Der VfB Forstinning trifft am 20. Juni um 14 Uhr im heimischen Sportpark auf die Löwen. Der Verein organisiert mit 50 Helfern und plant einen vergünstigten Ticketvorverkauf ab Mittwoch.

Zwei Dinge beschäftigten den VfB Forstinning am gestrigen Montag: Zum einen gab der Bayerische Fußball-Verband (BFV) die Einteilung der fünf Landesligen im Freistaat bekannt. Und zum anderen laufen natürlich die Vorbereitungen für das Freundschaftsspiel gegen den TSV 1860 München am kommenden Samstag, 20. Juni, um 14 Uhr im heimischen Sportpark auf Hochtouren.

Auf viele alte Bekannte aus gemeinsamen Bezirks- und Landesligajahren wird der VfB Forstinning in der kommenden Saison treffen. Erstmals findet dabei das Derby gegen den FC Moosinning in der sechsthöchsten Spielklasse statt. Die Erdinger Nachbarn stiegen über die Relegation aus der Bezirksliga Nord auf. Vollkommen neue Kontrahenten sind für den VfB hingegen Türkgücü München und die SpVgg Unterhaching II. Am 16. Juli startet das neue Spieljahr, der Spielplan wird laut BFV in den kommenden Tagen veröffentlicht.

Alle Konzentration gilt aber augenblicklich dem Highlight-Spiel gegen den TSV 1860. Trainer Gery Lösch wird seine Mannschaft in weiteren drei Trainingseinheiten in dieser Woche auf die Löwen vorbereiten, die Abteilungsleitung um Thomas Herndl organisiert das Drumherum unter hohem Zeitdruck aufgrund der kurzfristigen Ansetzung der Partie.

Mit etwa 50 Helferinnen und Helfern wird die Fußballabteilung dem erhofften Ansturm der Löwenfans begegnen, die Bewirtung stemmt der VfB mit mehreren Verkaufs- und Getränkeständen und der Unterstützung der Brauerei Schweiger selbst. Die notwendigen Parkflächen werden mit der Gemeinde ausgewiesen, und natürlich gibt es eigene Tickets für die Begegnung. Der VfB wird für alle Forstinninger voraussichtlich am Mittwoch und Donnerstag einen vergünstigten Vorverkauf anbieten, detaillierte Informationen folgen seitens des Vereins in Kürze.