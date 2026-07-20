VfB Forstinning empfängt Drittligist FC Ingolstadt 04 – und hofft auf 800 Fans

Einen großen Namen ärgern, wollen Forstinning und Nico Weismor (rot; gegen Arian Ortivero Calderon/1860). – Foto: SRO

Der Landesligist VfB Forstinning trifft heute um 19 Uhr in der ersten Runde des bayerischen Toto-Pokals auf den Drittligisten FC Ingolstadt 04. Der Verein hat zusätzliche Getränkestände aufgebaut und weist Parkflächen an der Straßhamer Straße aus.

Es ist (Fußball-)Zeit für David gegen Goliath: Heute Abend um 19 Uhr empfängt Herren-Landesligist VfB Forstinning in der ersten Runde des bayerischen Toto-Pokals den Drittligisten FC Ingolstadt 04 im heimischen Sportpark.

Als einer von insgesamt 22 Kreissiegern in der Qualifikation für die Hauptrunde durfte sich der Bezirksligameister VfB um Cheftrainer Gery Lösch in einem Losverfahren einen attraktiven Kontrahenten aussuchen. Man entschied sich für den Ex-Bundesligisten.

Für die Forstinninger Kicker bedeutet der Pokalkracher zugleich auch die Generalprobe für den Punktspielstart am kommenden Samstag beim SV Nord Lerchenau. Das Auftaktspiel gegen den TSV Grünwald hatte der Pokalsieger aus dem BFV-Kreis München, wie berichtet, vor geraumer Zeit bereits in den September hinein verschoben.

Schanzer kommen frisch aus dem Trainingslager

Zwei Wochen länger dauert im Vergleich zum VfB die Vorbereitungszeit beim FC Ingolstadt 04, ehe die Mannschaft von Trainerin Sabrina Wittmann am Samstag, 8. August, in den Ligaalltag gegen die Würzburger Kickers einsteigt. Gefüllt werden diese zwei Wochen beim FCI mit weiteren Testpartien gegen RB Leipzig und den FC Heidenheim.

Zuletzt absolvierte der oberbayerische Drittligist ein Trainingslager in Laatsch/Südtirol und bezwang dabei den italienischen Zweitligisten Palermo FC mit 1:0 durch einen Treffer von Ognjen Drakulic. Laut FCI-Pressesprecherin Vanessa Sengl zeigte sich Wittmann sehr zufrieden mit der Vorstellung. „Da war viel Gutes dabei, was sich die Mannschaft im Trainingslager schon erarbeitet hat“, lobte auch Sengl.

Zusätzliche Getränkestände und Parkplätze

Auch der VfB Forstinning wusste in seinen bisherigen Testspielen durchaus zu überzeugen und scheint bereit zu sein für die Punktspiele. Im Pokal geht er jedoch als krasser Außenseiter aufs Feld, freut sich aber auf das zweite Duell zwischen David und Goliath innerhalb weniger Wochen nach dem Testspiel gegen den TSV 1860 München. „Ich bin sicher: Wir rocken auch dieses Event“, zeigt sich Abteilungsleiter Thomas Herndl überzeugt von der tatkräftigen VfB-Familie.

Der Verein ist natürlich auch für den zweiten namhaften Gegner präpariert und wird zusammen mit dem Pächter seiner Gaststätte zusätzliche Getränke- und Essensstände anbieten. Zudem werden wie schon gegen die Münchner Löwen zusätzliche Parkflächen an der Straßhamer Straße zwischen den Tennisplätzen und dem Gemeindebauhof ausgewiesen.

Schwer zu taxieren ist für die Abteilungsleitung des VfB Forstinning der Zuschauerzuspruch für die Partie. Der FC Ingolstadt rechnet mit etwa 200 bis 300 eigenen Fans – mit einem ähnlichen Gesamtbesuch wie gegen den TSV 1860 München mit etwa 800 Zuschauern wäre der VfB hochzufrieden. Und der Großteil der Fans dürfte auch nichts gegen ein weiteres, erfolgreiches Kapitel von David gegen Goliath einzuwenden haben.