Moderiert den Umbruch mit ruhiger Hand: Forstinnings neuer Trainer Gerhard Lösch. – Foto: SRO

VfB Forstinning beantwortet unter Neu-Coach viele Fragen – mit Ausrufezeichen Tristesse ist schnell verflogen

Drei Jahre hielt sich der VfB Forstinning nach dem Aufstieg im Sommer 2022 in der Landesliga Südost. Im ersten Jahr dramatisch in der Relegation, im zweiten ganz knapp über dem Strich.

Doch in der dritten Saison rutschte man nach einer Schwächephase in der entscheidenden Phase in die Relegation und unterlag dort dem FC Wacker München nach Hin- und Rückspiel. Der irgendwann erwartete, aber auch aufgrund seiner Vermeidbarkeit enttäuschende Gang zurück in die Bezirksliga folgte, begleitet von vielen Fragezeichen. Trainer Ivica Coric legte sein Amt nieder, mit Mohamad Awata verließ ein wichtiger Offensivakteur nach 34 Toren in zwei Spielzeiten den Verein in Richtung Türkgücü. Dann verkündeten auch noch Mathias Hirt (erwartet nach seinem Kreuzbandriss) und Korbinian Hollerieth (nicht ganz so erwartet) ihr Karriereende. Die beiden langjährigen Stützen bleiben dem Verein nun außerhalb des Spielfelds in Funktionärstätigkeiten erhalten.

Und die nach einem Abstieg in diesen Ligen nicht unübliche Fluktuation sorgte für ein hohes Arbeitspensum bei Abteilungsleiter Thomas Herndl. Unterstützung kam dabei aber sehr fix nach der raschen Verpflichtung von Gery Lösch als Nachfolger für Coric. Der in Markt Schwaben wohnende Übungsleiter fand rasch den richtigen Draht zu den verbleibenden Akteuren und sorgte im Zusammenspiel mit Herndl für eine Neuaufstellung des Forstinninger Kaders. Bereits die ersten Testpartien verliefen überraschend positiv, auch die Neuverpflichtungen zeigten schnell gute Ansätze. Auch in den ersten beiden Punktspielen sorgte der VfB (vielleicht doch entgegen den Erwartungen nach dem Abstieg) für überaus positive Ergebnisse. Beim Auftakt sprang ein 4:0-Erfolg beim TuS Holzkirchen heraus, am zweiten Spieltag rang Forstinning den Meisterschaftsmitfavoriten TSV Ampfing mit 1:0 nieder.