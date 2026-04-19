VfB Forstinning baut Vorsprung auf vier Punkte aus

FB BZL Forstinning (rot) Trainer Gerhard Lösch – Foto: Sro

Der VfB Forstinning siegt 5:0 in Siegsdorf. Konkurrent Aschheim verlor zuvor. Nun fehlen nur noch vier Spiele bis zur Meisterschaft.

Perfektes Wochenende für den VfB Forstinning: Der Konkurrent FC Aschheim verlor seine Freitagspartie gegen den TuS Holzkirchen mit 1:3 und der Ligaprimus nutzte die Vorlage mit einem ebenso sicheren wie deutlichen 5:0-Auswärtserfolg beim SV Siegsdorf.

„Wir haben die Tür jetzt ein bisschen aufdrücken können. Sie ist aber noch nicht komplett offen.“ Die Einschätzung von Trainer Gery Lösch bedeutet tabellarisch: Forstinning führt die Bezirksliga Ost nun mit vier Zählern Vorsprung gegenüber dem FC Aschheim an, bei noch vier verbleibenden Saisonspielen inklusive eines direkten Duells auf eigenem Feld – und hält alle Landesligatrümpfe in der eigenen Hand. Statistische Randnotiz: Der VfB kann nun auch rechnerisch nicht mehr von den ersten beiden Rängen verdrängt werden, hat also ergo zumindest die Relegation sicher.

Nach 35 Minuten ist alles klar

Lösch und Forstinnings Abteilungsleiter Thomas Herndl bekamen vor Ort die erhoffte, aber nicht unbedingt erwartbare Niederlage von Aschheim gegen das formstarke Holzkirchen live zu sehen, die Konzentration galt dann aber natürlich der eigenen Aufgabe beim abstiegsgefährdeten SV Siegsdorf. Dort wollte der VfB, kongruent zu den letzten Partien, ganz früh wieder Tatsachen schaffen. Dies glückte exzellent. Nach 35 Minuten führte der Gast aus Forstinning mit 5:0 und ließ damit keinen Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen.

Auch Siegsdorfs Pressesprecher Markus Germann erkannte die Überlegenheit an: „Von der ersten Minute an war klar, wer hier das Kommando übernimmt. Forstinning trat auf wie ein echter Titelanwärter – selbstbewusst, zielstrebig und mit beeindruckender Qualität. Am Ende stand ein hochverdienter und ungefährdeter Auswärtssieg für den Tabellenführer – aber auch eine zweite Halbzeit, die gezeigt hat: Siegsdorf lebt, kämpft und gibt sich nicht auf.“

Forstinning nahm im zweiten Durchgang den Fuß vom Gaspedal und konnte einige Akteure schonen. Die Treffer erzielten Dzemo Sefidanoski (13.) und Ajlan Arifovic (17.) mit jeweils schön gezirkelten Freistößen, der agil auftretende Stürmer Daniele Ciarlesi mit einem Doppelpack (19.+31.) sowie Kapitän Nico Weismor mit einem Kopfball-Abstauber (35.) nach Vorlage von Omer Berbic.