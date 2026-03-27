VfB fordert Primus Kelheim - Walkertshofen empfängt Türk Gücü

Nach dem 2:0 in Langquaid hat der ATSV Kelheim wieder die Tabellenführung übernommen. – Foto: Alfred Brumbauer

Nach dem teilweise spektakulären Start in die Frühjahrsrunde steht in der Bezirksliga West an diesem Wochenende der 21. Spieltag an. Auf das punktgleiche Führungsduo ATSV Kelheim und Türk Gücü Straubing warten dabei zwei durchaus knifflige Aufgaben, denn sowohl der FSV VfB Straubing als auch der FC Walkertshofen setzten mit ihren Siegen zum Auftakt gleich ordentliche Ausrufezeichen. Klar in der Favoritenrolle ist der FC Ergolding gegen den TV Geisenhausen, der TV Schierling will den Rückenwind aus dem 5:0 gegen Falkenberg mit ins Gastspiel nach Plattling nehmen. Im Tabellenkeller steht vor allem das neue Schlusslicht ASCK Simbach (zuhause gegen Neufraunhofen) unter Zugzwang.

Morgen, 15:00 Uhr ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim FSV VfB Straubing Straubing 15:00 PUSH

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Nach dem erfolgreichen Start in Langquaid dürfen wir im ersten Heimspiel den FSV VfB Straubing begrüßen, der seinerseits zum Frühjahrsstart Simbach mit 6:1 nach Hause geschickt hat. Das zeigt, dass ihre Form der letzten Spiele aus 2025 anhält und die Neuzugänge in der Winterpause richtig eingeschlagen haben. Vor allem in der Offensive hat Straubing mit Folger einen richtigen Strafraumstürmer, der im Eins gegen Eins sehr schwer zu verteidigen ist. Wir sind somit gewarnt und werden den Gegner nicht unterschätzen. Es gilt 100 Prozent Konzentration an den Tag zu legen, um die Punkte in Kelheim zu belassen." Personal: Tobias Kellner hat sich in Langquaid eine Rippenprellung zugezogen und wird definitiv ausfallen. Der Einsatz von Daniel Merkl, der in Langquaid wegen einer Leistenverletzung kurzfristig passen musste, ist noch fraglich. Jonas Haas und Marcus Slonek konnten aufgrund von Blessuren nicht trainieren, sollten aber einsatzbereit sein.



Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Am Samstag sind wir auswärts beim Tabellenführer ATSV Kelheim gefordert. Uns erwartet ein sehr starker Gegner, bei dem wir von Anfang an präsent sein müssen. Wenn wir an die Leistung aus dem letzten Spiel anknüpfen, ist auch dort etwas drin." Personal: Bis auf Julian Weber und Kaan Schaffrath sind alle Mann an Bord.





Morgen, 15:00 Uhr FC Ergolding Ergolding TV Geisenhausen Geisenhausen 15:00 PUSH

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Beim Krösus der Liga durch einen geschenkten Elfmeter zu verlieren ist bitter. Aber jammern gilt nicht und wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Zuhause müssen wir ganz anders auftreten. Geisenhausen hat eine junge, gut ausgebildete Mannschaft, die in jedem Spiel voll drin ist und jedem Gegner das Leben schwer macht. Dennoch möchten wir die Punkte in Ergolding behalten, um oben dran zu bleiben." Personal: Oliver Steil hat sich im Auftaktmatch verletzt und wird ausfallen. Dafür kehrt Dejan Ignjatic zurück aus dem Kurzurlaub.

Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Die Auftaktniederlage gegen Plattling liegt nach wie vor schwer im Magen, weil es ein Spiel war, das man im Abstiegskampf auf gar keinen Fall verlieren darf. Aber Jammern gilt nicht. Jetzt reisen wir zum Derby nach Ergolding. Für uns geht es nur darum ein gutes Spiel abzuliefern. Was am Ende der Saison noch möglich ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen." Personal: Neben den vier Dauerverletzten Max und Tobias Zehetbauer, Tobias Aimer sowie Tim Buchner fällt auch Kapitän Tom Steer aus. Die Einsätze von Daniel Stich und Torwart Stefan Rothlehner entscheiden sich erst kurzfristig.





Klar das Nachsehen hatte der ASCK Simbach beim 0:6 im Hinspiel gegen Neufraunhofen. – Foto: Alfred Brumbauer







Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Nach dem enttäuschenden Start in Pfarrkirchen wollen wir gegen Neufraunhofen natürlich ein anderes Gesicht zeigen. Entscheidend für dieses und auch für jedes andere Spiel in der Rückrunde wird sein wie wir auftreten, ob wir es schaffen in jedem der letzten zehn Spiele den Abstiegskampf anzunehmen und die dafür notwendige Energie und Einstellung auf den Platz zu kriegen. Wenn wir das schaffen, können wir bestimmt noch einige Punkte einfahren und was dann am Ende dabei raus kommt, werden wir sehen." Personal: Fraglich ist noch der Einsatz von Spielertrainer Kevin Grobauer.

Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Für das Spiel gegen Sallach hatten wir uns viel vorgenommen und wollten unbedingt gewinnen. Leider wurde es nur ein Punkt, da wir etwas fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen sind. Trotzdem war unser Spiel von der Dynamik und Einstellung richtig gut. Jetzt geht es zum ASCK Simbach. Wir schauen nicht auf die Tabelle oder das Ergebnis aus der Vorrunde. Wir werden möglicherweise viel Ballbesitz haben, wollen druckvoll und zielstrebig spielen und den ersten Dreier einfahren." Personal: Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Stefan Haas, Johannes Körbl und Stefan Brenninger.





Christopher Heider (Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Am Samstag dürfen wir ein absolutes Spitzenteam bei uns in Walkertshofen begrüßen. Wir sind durch den engen Sieg aus dem Derby weiterhin in der Situation, dass wir unser gemeinsames Saisonziel aus eigener Kraft erreichen können. Jeder Punkt ist wichtig. So gehen wir die nächsten Aufgaben auch Schritt für Schritt an." Personal: Voraussichtlich bleibt der Kader gegenüber der Vorwoche unverändert.

Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Nach dem verdienten Sieg gegen Ergolding wollen wir in Walkertshofen nachlegen. Sie sind in der Rückrundentabelle auf Platz zwei und spielen einen super Fußball. Es wird ein sehr schwieriges Spiel auswärts, da sie auf einzelne Positionen sehr gut besetzt sind." Personal: Definitiv nicht auflaufen können Daniel Ebers (Knie), Sandro Berovic (Ferse) und Yusuf Cetin (privat verhindert). Arber Zeciri und Asllan Shalaj konnten diese Woche nicht trainieren und sind ebenso fraglich wie Kushtrim Mazreku und Ashour Abraham (beide krank).









Nach dem Coup in Aiglsbach will der FC Walkertshofen nun auch Türk Gücü Straubing ein Bein stellen. – Foto: Erhard Zettl









So., 29.03.2026, 14:00 Uhr SpVgg Plattling Plattling TV Schierling Schierling 14:00 PUSH

Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Der Sieg gegen Geisenhausen war eine geschlossene Mannschaftsleistung und mit Blick auf die Tabelle extrem wichtig. Schierling wird jedoch eine ganz andere Herausforderung, da sie zu den Topteams der Liga zählen und fußballerisch auf einem sehr hohen Niveau agieren. Entscheidend wird vor allem eine kompakte und disziplinierte Herangehensweise sein, bei der wir uns nur wenige Fehler erlauben dürfen. Gleichzeitig müssen wir selbst fußballerisch präsenter auftreten und mehr Ruhe in unser Spiel bringen." Personal: Zusätzlich zu den Ausfällen vom vergangenen Wochenende stehen dieses Mal auch Johannes Wittenzellner (verletzt) und Paul Jakob nicht zur Verfügung. Dazu ist auch der Einsatz von Samed Arguc noch ungewiss.

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Falkenberg wollen wir in Plattling nachlegen. Im Hinspiel mussten wir uns leider geschlagen geben, für diese Niederlage wollen wir uns revanchieren." Personal: Nicolas Reichl (verletzt) und Luca Kuntze (Urlaub) können nicht mitwirken.







So., 29.03.2026, 14:00 Uhr SC Falkenberg Falkenberg TSV Langquaid Langquaid 14:00 PUSH

Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Nach dem enttäuschenden Auftritt in Schierling erwartet uns mit Langquaid gleich die nächste Top-Mannschaft von diesem Format. Wir müssen sowohl defensiv als auch offensiv ein anderes Gesicht zeigen. Vorne müssen wir einfach effektiver werden und hinten dürfen wir es dem Gegner nicht so leicht machen. Im ersten Heimspiel wollen wir es besser machen als zum Auftakt. Personell kann ich aktuell leider noch keine konkreten Angaben machen."

Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Nach der Niederlage gegen Kelheim sind wir natürlich in Falkenberg auf Wiedergutmachung aus - aber der Gegner nach dessen 0:5 in Schierling natürlich auch. Und da Fußball Gott sei Dank kein Wunschkonzert ist, wird aus meiner Sicht am Sonntag diejenige Mannschaft erfolgreich sein, die fleißiger im Spiel gegen den Ball und zielstrebiger im Torabschluss ist sowie sich auch von eher winterlichen Temperaturen nicht beeindrucken lässt. Ich stelle mich auf einen unbequem zu bespielenden Gegner ein, der mit großer mannschaftlicher Geschlossenheit in die Erfolgsspur zurückkehren möchte." Personal: Benedikt Köppel, Korbinian Köppel, Florian Brunner, Michael Schwank, Kevin Kandsperger, Aaron Bice und Luka Vukovic werden fehlen.



Nach dem Top-Start will die TuS Pfarrkirchen im nächsten Derby gleich nachlegen. – Foto: Thomas Martner







Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Wir freuen uns auf unser erstes Heimspiel 2026 und auf ein Spiel auf Augenhöhe. Pfarrkirchen hat sich in der Winterpause gut verstärkt und ist mit einem Sieg gestartet. Daher werden sie mit viel Selbstvertrauen anreisen und gewinnen wollen. Wir müssen auf uns schauen und es schaffen, wieder alles auf dem Platz zu lassen, um eine Chance zu haben." Personal: Oliver Preiss wird wohl in den Kader zurückkehren. Ansonsten sind bis auf die Langzeitverletzten alle an Bord.

Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Unsere Mannschaft hat den ersten Schritt getätigt und im Derby gegen den ASCK Simbach einen mehr als verdienten Sieg eingefahren. Nun gilt der Blick dem nächsten Simbach. Hier erwarten wir einen unangenehmen Gegner, der auf seinem Platz nur schwer zu schlagen ist. Nichtsdestotrotz werden wir wieder alles versuchen die drei Punkte mitzunehmen, um den Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen zu vergrößern und zu den Nichtabstiegsplätzen zu verringern." Personal: Gegenüber der Vorwoche gibt es im Kader keine Veränderungen.







So., 29.03.2026, 16:00 Uhr SV Sallach Sallach TV Aiglsbach Aiglsbach 16:00 PUSH