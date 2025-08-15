VfB fordert Primus Kelheim - Aiglsbach empfängt Sallach

Auf den noch ungeschlagenen Tabellenführer ATSV Kelheim wartet am sechsten Spieltag der Bezirksliga West eine vermeintlich lösbare Aufgabe. Die Reise geht zum FSV VfB Straubing, der mit vier Niederlagen enttäuschend gestartet ist und schon früh mit dem Rücken zur Wand steht. Klar verteilt sind auch die Rollen beim Match zwischen dem Rangzweiten TV Schierling und der SpVgg Plattling sowie beim Gastspiel des noch sieglosen FC Walkertshofen bei Türk Gücü Straubing. Der starke Neuling SV Sallach hat das schwere Gastspiel in Aiglsbach vor der Brust. Im Duell der Enttäuschten erwartet der SV Neufraunhofen den ASCK Simbach.

Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Nach der Niederlage gegen Schierling hoffen wir, dass wir in Langquaid einen Punkt mitnehmen können. Es wird aber sicher ähnlich schwer wie gegen Schierling, da der TSV ebenfalls im vorderen Bereich der Tabelle zu finden ist. Wir fahren als krasser Außenseiter hin, wollen aber mit einer besseren Defensivleistung einen Punkt entführen."

Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Nach dem Punktgewinn in Kelheim wollen wir natürlich versuchen, zuhause gegen Falkenberg drei Punkte bei uns im Waldstadion zu lassen. Wir wissen aber, dass dies gegen eine kampfstarke und geschlossen auftretende Mannschaft keine einfache Aufgabe werden wird."

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Der FSV VfB hat als ehemaliger Landesligist eigentlich den Anspruch, sich mindestens im vorderen Tabellendrittel zu platzieren. Allerdings haben sie mit dem neuen Trainergespann und dem neu zusammengestellten Kader momentan noch etwas Probleme, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Dass der VfB aber nicht zu unterschätzen ist, haben wir im Frühjahr bei unserer 1:5-Heimniederlage am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Gerade die Offensive um Folger spricht für Qualität, die wir unbedingt in den Griff bekommen müssen. Wir wollen auch nach diesem Spieltag weiterhin ganz oben in der Tabelle stehen und werden deshalb mit voller Konzentration in das Spiel gehen. Danach wollen wir den Abend dann auf dem Kelheimer Volksfest ausklingen lassen und das macht mit Punkten im Gepäck bekanntlich deutlich mehr Spaß."

Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Mit dem ATSV Kelheim wartet am Samstag der aktuelle Tabellenführer auf uns. Uns ist bewusst, dass wir dafür über 90 Minuten ans Limit gehen müssen. Wir müssen jetzt unbedingt punkten und wissen, dass in dieser Liga alles möglich ist. Vielleicht haben wir dieses Mal auch das Glück auf unserer Seite und können irgendwie gegen Kelheim etwas Zählbares mitnehmen."







Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Wir wollen gegen Walkertshofen wieder gut auftreten und defensiv stabil stehen. Der Gegner darf nicht unterschätzt werden, sonst werden wir dieses Spiel verlieren." Personal: Kushtrim Mazreku, Yusuf Cetin, Gheorge Calin, Lorik Rashica sind noch im Urlaub, Adrion Rexhepi fällt verletzt aus. Fraglich sind die Einsätze von Nico van Beest und Arber Zeciri. Dazu kommen die bekannten Langzeitverletzten.

Christopher Heider (Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Bei Türk Gücü Straubing zählt es, dass wir wie beim Punktgewinn in Neufraunhofen wieder 90 Minuten konzentriert auftreten. Wir haben eine gute, ehrgeizige Truppe und engagierte Trainer, daher bin ich überzeugt, dass wir erneut mit einem passenden Plan an diese Herausforderung herangehen werden. Und vielleicht können wir den Favoriten ja etwas ärgern." Personal: Mittelfeldmaschine Daniel Knogler hat sich im Derby gegen Aiglsbach schwer am Knie verletzt und fällt lange aus. Auch Spielertrainer Christian Brandl muss aus privaten Gründen passen. Ansonsten bleibt das Aufgebot voraussichtlich unverändert.



Die TuS Pfarrkirchen will nach dem ersten Saisonsieg gleich nachlegen. – Foto: Werner Kroiß







Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Nach dem verdienten Derbysieg gegen den ASCK Simbach wollen wir am Sonntag nachlegen und die nächsten drei Punkte gegen Simbach bei Landau nachlegen. Hier gilt es die gleiche Leistung wie vergangenes Wochenende abzurufen. Dann bin ich guter Dinge, dass wir die drei Punkte bei uns behalten." Personal: Bis auf Stefan Linhart, der an einem Syndemosebandanriss laboriert sowie Simon Stehr (Probleme mit dem Sprunggelenk) ist der Kader komplett.

Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Wir sind natürlich sehr froh über den Heimdreier von letzter Woche, noch mehr aber über die Leistung und wie dieser Sieg zustande gekommen ist. Wir wollen uns aber keineswegs darauf ausruhen, denn es steht bereits das nächste wichtige Spiel im Kampf um den Klassenerhalt vor der Tür. Pfarrkirchen braucht Punkte und hat sicherlich das Ziel uns zu überholen. Wir werden alles versuchen, um das zu verhindern. Dafür braucht's aber eine ähnliche Leistung wie gegen den VfB." Personal: Im Vergleich zur Vorwoche fehlt Martin Glatzeder. Ludwig Hofer und Vinzenz Able sind fraglich. Jonathan Kolnhofer steht wieder zur Verfügung.





So., 17.08.2025, 16:00 Uhr TV Schierling Schierling SpVgg Plattling Plattling 16:00 live PUSH

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Am Sonntag erwartet uns mit Plattling der nächste Aufsteiger. Wir haben aktuell zwar einige Ausfälle, wollen aber daheim nachlegen." Personal: Bennet Ademaj, Daniel Bauer, Dion Galuschko, Marco Kerscher, Julian Mayer und Michael Pinzinger sind allesamt verletzt. Philipp Schmalhofer, Mergim Zekolli verweilen im Urlaub, Fabian Körner ist beruflich verhindert. Die Einsätze von drei weiteren Spielern sind wegen Krankheit außerdem noch fraglich.

Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Der Sieg gegen Geisenhausen war für unser Selbstvertrauen sehr wichtig. Besonders in der ersten Halbzeit haben wir vieles richtig gemacht und konnten auch spielerisch überzeugen. Gegen Schierling erwartet uns jedoch ein ganz anderes Spiel. Wir treffen auf eine sehr junge Mannschaft mit viel Qualität und sehen uns gegen den Vizemeister der Vorsaison daher in der Außenseiterrolle. Diese wollen wir mit enormem Einsatz, hoher Kompaktheit und mutigem Auftreten annehmen. Darüber hinaus ist es wichtig unsere eigenen Stärken auszuspielen." Personal: Verletzt sind nach wie vor Johannes Wittenzellner, Nico Tavcar, Denis Chirinciuc, Samuel Atto und Elias Zeitler. Die Brandl-Zwillinge Max und Andreas sowie Samed Arguc befinden sich im Urlaub.







So., 17.08.2025, 16:00 Uhr TV Aiglsbach Aiglsbach SV Sallach Sallach 16:00 PUSH

Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Der SV Sallach konnte die Europhie des Aufstiegs sehr gut mit in die neue Saison nehmen und ist dementsprechend sehr gut gestartet. Uns erwartet eine kampfstarke Truppe, die ihren Lauf fortsetzen will. Daher müssen wir eine Top-Leistung abrufen, um die drei Punkte in Aiglsbach zu behalten." Personal: Der Kader bleibt gegenüber der Vorwoche unverändert.

Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "In Aiglsbach erwartet uns eine extrem schwere Aufgabe. Sie sind in der Offensive sehr gut bestückt, da müssen wir in jedem Moment hellwach sein. Auch mit ihren Fans im Rücken wird es dort bestimmt wieder hitzig werden. Wir müssen wieder an unsere guten Leistungen anknüpfen und alles raushauen, um dort bestehen zu können." Personal: Gegenüber der Vorwoche kehrt Youssef Botani nach Verletzung in den Kader zurück. Alexander Weiß fehlt urlaubsbedingt.





Beim SV Neufraunhofen ist man mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zufrieden. – Foto: Alfred Brumbauer



So., 17.08.2025, 16:00 Uhr SV Neufraunhofen Neufraunhof. ASCK Simbach/Inn Simbach 16:00 PUSH Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Enttäuschung pur war unser Gefühlszustand nach dem Spiel in Sallach. Wir hatten uns so viel vorgenommen und dann haben wir so eine schlechte Leistung abgeliefert. Wir wurden auch ein Stück weit für unsere Naivität bestraft. Wenn man in der 94. Minute in Führung geht, muss man das nach Hause bringen. Stattdessen klären wir die letzte Aktion sehr schlecht, lassen einen Freistoß zu und dann darf der Gegner aus acht Meter freistehend einnicken. Das war schon eine brutale Fehlerkette. Mit diesem Sieg wäre vielleicht die Saison für uns neu gestartet, so treten wir auf der Stelle. Wir werden, wollen und müssen am Sonntag gegen Simbach eine Reaktion zeigen. Egal wie wir spielen, wir werden alles ins Spiel investieren, um das Spiel für uns zu ziehen. Außerdem ist es das erste Heimspiel, bei dem alle drei Mannschaften von uns zu Hause spielen." Personal: Ausfallen werden weiterhin Johannes Aigner (Mittelhandbruch), Max Nitzl (Urlaub) und Tobias Brenninger (Syndesmoseband).

Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Nach der sehr enttäuschenden Niederlage gegen Pfarrkirchen müssen wir nun schnell den Schalter wieder umlegen. Einen Auftritt wie in der ersten Halbzeit wollen wir nicht nochmal zeigen. In Neufraunhofen erwartet uns keine leichte Aufgabe. Das Team um Trainer Endler ist eine eingespielte Truppe, die vor allem zuhause schwer zu schlagen ist. Wir wollen das Derby hinter uns lassen und an die starke Leistung in Straubing anknüpfen, um am Ende Punkte mit nach Hause zu nehmen." Personal: Thomas Hofinger, Alexander Fuchshuber, Lukas Lindner und Kevin Köck können nicht mitwirken.







So., 17.08.2025, 16:00 Uhr TV Geisenhausen Geisenhausen FC Ergolding Ergolding 16:00 PUSH