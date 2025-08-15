VfB fordert Primus Kelheim - Aiglsbach empfängt Sallach

Auf den noch ungeschlagenen Tabellenführer ATSV Kelheim wartet am sechsten Spieltag der Bezirksliga West eine vermeintlich lösbare Aufgabe. Die Reise geht zum FSV VfB Straubing, der mit vier Niederlagen enttäuschend gestartet ist und schon früh mit dem Rücken zur Wand steht. Klar verteilt sind auch die Rollen beim Match zwischen dem Rangzweiten TV Schierling und der SpVgg Plattling sowie beim Gastspiel des noch sieglosen FC Walkertshofen bei Türk Gücü Straubing. Der starke Neuling SV Sallach hat das schwere Gastspiel in Aiglsbach vor der Brust. Im Duell der Enttäuschten erwartet der SV Neufraunhofen den ASCK Simbach.
Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Mit dem ATSV Kelheim wartet am Samstag der aktuelle Tabellenführer auf uns. Uns ist bewusst, dass wir dafür über 90 Minuten ans Limit gehen müssen. Wir müssen jetzt unbedingt punkten und wissen, dass in dieser Liga alles möglich ist. Vielleicht haben wir dieses Mal auch das Glück auf unserer Seite und können irgendwie gegen Kelheim etwas Zählbares mitnehmen."
Personal: Rayan Farjallah, Valentin Kainz und Arjan Lashani stehen auf der Ausfallliste.
Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Der FSV VfB hat als ehemaliger Landesligist eigentlich den Anspruch, sich mindestens im vorderen Tabellendrittel zu platzieren. Allerdings haben sie mit dem neuen Trainergespann und dem neu zusammengestellten Kader momentan noch etwas Probleme, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Dass der VfB aber nicht zu unterschätzen ist, haben wir im Frühjahr bei unserer 1:5-Heimniederlage am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Gerade die Offensive um Folger spricht für Qualität, die wir unbedingt in den Griff bekommen müssen. Wir wollen auch nach diesem Spieltag weiterhin ganz oben in der Tabelle stehen und werden deshalb mit voller Konzentration in das Spiel gehen. Danach wollen wir den Abend dann auf dem Kelheimer Volksfest ausklingen lassen und das macht mit Punkten im Gepäck bekanntlich deutlich mehr Spaß."
Personal: Markus Slonek, Jonas Haas und Niklas Prinzhorn (Urlaub) sowie Moritz Limmer (verletzt) können nicht auflaufen.
Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Nach dem Punktgewinn in Kelheim wollen wir natürlich versuchen, zuhause gegen Falkenberg drei Punkte bei uns im Waldstadion zu lassen. Wir wissen aber, dass dies gegen eine kampfstarke und geschlossen auftretende Mannschaft keine einfache Aufgabe werden wird."
Personal: Torhüter David Meissner, Jonas Brunner, Liridon Haljimi, Christian Ludwig, Markus Weiherer, Korbinian Köppel und Luka Vukovic (alle Urlaub) sowie Leon Schlegel (beruflich verhindert) stehen nicht zur Verfügung.
Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Nach der Niederlage gegen Schierling hoffen wir, dass wir in Langquaid einen Punkt mitnehmen können. Es wird aber sicher ähnlich schwer wie gegen Schierling, da der TSV ebenfalls im vorderen Bereich der Tabelle zu finden ist. Wir fahren als krasser Außenseiter hin, wollen aber mit einer besseren Defensivleistung einen Punkt entführen."
Personal: Bis auf Torhüter Jakob Frischhut und den langzeitverletzten Maxi Ginghuber sind alle Mann an Bord.
Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Wir wollen gegen Walkertshofen wieder gut auftreten und defensiv stabil stehen. Der Gegner darf nicht unterschätzt werden, sonst werden wir dieses Spiel verlieren."
Personal: Kushtrim Mazreku, Yusuf Cetin, Gheorge Calin, Lorik Rashica sind noch im Urlaub, Adrion Rexhepi fällt verletzt aus. Fraglich sind die Einsätze von Nico van Beest und Arber Zeciri. Dazu kommen die bekannten Langzeitverletzten.
Christopher Heider (Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Bei Türk Gücü Straubing zählt es, dass wir wie beim Punktgewinn in Neufraunhofen wieder 90 Minuten konzentriert auftreten. Wir haben eine gute, ehrgeizige Truppe und engagierte Trainer, daher bin ich überzeugt, dass wir erneut mit einem passenden Plan an diese Herausforderung herangehen werden. Und vielleicht können wir den Favoriten ja etwas ärgern."
Personal: Mittelfeldmaschine Daniel Knogler hat sich im Derby gegen Aiglsbach schwer am Knie verletzt und fällt lange aus. Auch Spielertrainer Christian Brandl muss aus privaten Gründen passen. Ansonsten bleibt das Aufgebot voraussichtlich unverändert.
Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Nach dem verdienten Derbysieg gegen den ASCK Simbach wollen wir am Sonntag nachlegen und die nächsten drei Punkte gegen Simbach bei Landau nachlegen. Hier gilt es die gleiche Leistung wie vergangenes Wochenende abzurufen. Dann bin ich guter Dinge, dass wir die drei Punkte bei uns behalten."
Personal: Bis auf Stefan Linhart, der an einem Syndemosebandanriss laboriert sowie Simon Stehr (Probleme mit dem Sprunggelenk) ist der Kader komplett.
Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Wir sind natürlich sehr froh über den Heimdreier von letzter Woche, noch mehr aber über die Leistung und wie dieser Sieg zustande gekommen ist. Wir wollen uns aber keineswegs darauf ausruhen, denn es steht bereits das nächste wichtige Spiel im Kampf um den Klassenerhalt vor der Tür. Pfarrkirchen braucht Punkte und hat sicherlich das Ziel uns zu überholen. Wir werden alles versuchen, um das zu verhindern. Dafür braucht's aber eine ähnliche Leistung wie gegen den VfB."
Personal: Im Vergleich zur Vorwoche fehlt Martin Glatzeder. Ludwig Hofer und Vinzenz Able sind fraglich. Jonathan Kolnhofer steht wieder zur Verfügung.
Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Am Sonntag erwartet uns mit Plattling der nächste Aufsteiger. Wir haben aktuell zwar einige Ausfälle, wollen aber daheim nachlegen."
Personal: Bennet Ademaj, Daniel Bauer, Dion Galuschko, Marco Kerscher, Julian Mayer und Michael Pinzinger sind allesamt verletzt. Philipp Schmalhofer, Mergim Zekolli verweilen im Urlaub, Fabian Körner ist beruflich verhindert. Die Einsätze von drei weiteren Spielern sind wegen Krankheit außerdem noch fraglich.
Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Der Sieg gegen Geisenhausen war für unser Selbstvertrauen sehr wichtig. Besonders in der ersten Halbzeit haben wir vieles richtig gemacht und konnten auch spielerisch überzeugen. Gegen Schierling erwartet uns jedoch ein ganz anderes Spiel. Wir treffen auf eine sehr junge Mannschaft mit viel Qualität und sehen uns gegen den Vizemeister der Vorsaison daher in der Außenseiterrolle. Diese wollen wir mit enormem Einsatz, hoher Kompaktheit und mutigem Auftreten annehmen. Darüber hinaus ist es wichtig unsere eigenen Stärken auszuspielen."
Personal: Verletzt sind nach wie vor Johannes Wittenzellner, Nico Tavcar, Denis Chirinciuc, Samuel Atto und Elias Zeitler. Die Brandl-Zwillinge Max und Andreas sowie Samed Arguc befinden sich im Urlaub.
Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Der SV Sallach konnte die Europhie des Aufstiegs sehr gut mit in die neue Saison nehmen und ist dementsprechend sehr gut gestartet. Uns erwartet eine kampfstarke Truppe, die ihren Lauf fortsetzen will. Daher müssen wir eine Top-Leistung abrufen, um die drei Punkte in Aiglsbach zu behalten."
Personal: Der Kader bleibt gegenüber der Vorwoche unverändert.
Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "In Aiglsbach erwartet uns eine extrem schwere Aufgabe. Sie sind in der Offensive sehr gut bestückt, da müssen wir in jedem Moment hellwach sein. Auch mit ihren Fans im Rücken wird es dort bestimmt wieder hitzig werden. Wir müssen wieder an unsere guten Leistungen anknüpfen und alles raushauen, um dort bestehen zu können."
Personal: Gegenüber der Vorwoche kehrt Youssef Botani nach Verletzung in den Kader zurück. Alexander Weiß fehlt urlaubsbedingt.
Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Enttäuschung pur war unser Gefühlszustand nach dem Spiel in Sallach. Wir hatten uns so viel vorgenommen und dann haben wir so eine schlechte Leistung abgeliefert. Wir wurden auch ein Stück weit für unsere Naivität bestraft. Wenn man in der 94. Minute in Führung geht, muss man das nach Hause bringen. Stattdessen klären wir die letzte Aktion sehr schlecht, lassen einen Freistoß zu und dann darf der Gegner aus acht Meter freistehend einnicken. Das war schon eine brutale Fehlerkette. Mit diesem Sieg wäre vielleicht die Saison für uns neu gestartet, so treten wir auf der Stelle. Wir werden, wollen und müssen am Sonntag gegen Simbach eine Reaktion zeigen. Egal wie wir spielen, wir werden alles ins Spiel investieren, um das Spiel für uns zu ziehen. Außerdem ist es das erste Heimspiel, bei dem alle drei Mannschaften von uns zu Hause spielen."
Personal: Ausfallen werden weiterhin Johannes Aigner (Mittelhandbruch), Max Nitzl (Urlaub) und Tobias Brenninger (Syndesmoseband).
Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Nach der sehr enttäuschenden Niederlage gegen Pfarrkirchen müssen wir nun schnell den Schalter wieder umlegen. Einen Auftritt wie in der ersten Halbzeit wollen wir nicht nochmal zeigen. In Neufraunhofen erwartet uns keine leichte Aufgabe. Das Team um Trainer Endler ist eine eingespielte Truppe, die vor allem zuhause schwer zu schlagen ist. Wir wollen das Derby hinter uns lassen und an die starke Leistung in Straubing anknüpfen, um am Ende Punkte mit nach Hause zu nehmen."
Personal: Thomas Hofinger, Alexander Fuchshuber, Lukas Lindner und Kevin Köck können nicht mitwirken.
Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Nach der Niederlage gegen den Mitaufsteiger aus Plattling, in der wir in den ersten 45 Minuten mit einer sehr schlechten Leistung die Partie schon vergeigt haben, wird es an der Zeit Punkte einzusammeln, wenn wir nicht schon von Anfang an in den hinteren Tabellenrängen festkleben wollen. Mit dem Derby gegen den Mitfavoriten FC Ergolding haben wir jetzt aber ein dickes Brett vor uns. Die Freude auf dieses Spiel ist sehr groß und wir werden als Underdog mit allen Mitteln versuchen, dem großen Nachbarn das Leben so schwer wie möglich zu machen. Mit Eller, Seisenberger und Aliev haben einige unserer jungen Spieler in Ergolding die Jugendmannschaften durchlaufen. Deshalb werden sie gegen ihre ehemaligen Kameraden natürlich besonders motiviert sein. Wir hoffen auf eine zahlreiche und laute Zuschauerunterstützung, um vielleicht eine Überraschung zu landen."
Personal: Neben den drei Dauerverletzten werden mit Tim Buchner und Franz Datzer noch zwei weitere Akteure fehlen.
Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Wir freuen uns, dass wir nach der doch relativ langen Pause endlich wieder spielen dürfen und sind somit umso heißer auf das Spiel in Geisenhausen. Der TVG hat eine schmucke Sportanlage und eine junge, wilde Truppe mit vielen Talenten, die in Landshut oder Ergolding ausgebildet wurden. Sie sind also definitiv eine Bereicherung für die Bezirksliga. Wir sind ordentlich gestartet, jetzt gilt es dran zu bleiben."
Personal: Trotz der relativ langen Pause gibt es beim FCE kaum Veränderungen. Einzig Jakob Samuel Fruth hat Probleme mit dem Rücken und wird pausieren müssen.