VfB Fichte knickt nach der Pause ein Landesliga: 1:0-Führung gegen Kaunitz wird zur 1:4-Niederlage.

In der ersten Hälfte wirkten die Hausherren präsenter mit mehr Szenen in Richtung des Kaunitzer Strafraums. Zwingend wurde der VfB Fichte jedoch nur einmal. Ein Ball landete im Rückraum bei Mourad El Hamdaoui, der aus rund 20 Metern zentraler Position schoss und traf – 1:0 (13.). Danach egalisierten sich beide Teams, und das Geschehen spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab. Kurz vor der Halbzeit allerdings brannte es lichterloh im VfB-Strafraum. Doch zum Glück hatten die „Hüpker“ Matti Kuuse im Tor, der eine scharfe Flanke von der linken Seite in höchster Not vor einem einköpfbereiten Kaunitzer abfangen konnte und damit die Führung in die Pause rettete (40.).



Nach dem Seitenwechsel allerdings konnte auch Kuuse den VfB Fichte nicht vor Saisonniederlage Nummer sieben bewahren. Auch wenn er sich nach Kräften bemühte. Die erste Szene der zweiten Halbzeit gehörte jedoch noch den Hausherren. Sie forderten vehement Strafstoß, doch Schiedsrichter Christian Reffelmann signalisierte sofort „weiterspielen.“ Möglicherweise war das der Knackpunkt. Kaunitz wurde fortan aktiver, zweikampfstärker und hatte mehr Zug zum Tor. Maximilian Klaas gelang das 1:1 (64.).