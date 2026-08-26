🗣: VfB feiert "souveränen" Sieg – Moosinning "unglaublich stolz"

Christoph Ball, Trainer des FC Moosinning: "Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs. Man hat gesehen, was möglich ist, wenn man als Mannschaft zusammensteht, egal wer alles fehlt. Wie sie auch in Unterzahl leidenschaftlich alles wegverteidigt und den Sieg erkämpft haben, verdient großen Respekt an meine Mannschaft."

Andreas Haidl, Trainer des TSV Murnau: "Es war ein umkämpftes Spiel mit einem guten Start für uns. Das 1:0 hat uns Sicherheit gegeben, und danach haben wir als Mannschaft leidenschaftlich und sehr gut verteidigt. Mit der ersten Aktion der zweiten Halbzeit konnten wir auf 2:0 erhöhen. Insgesamt war es ein verdienter Sieg gegen einen sehr starken Gegner. Grünwald hat viel Qualität und wird mit Sicherheit nicht lange dort unten bleiben."