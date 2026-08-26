 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

🗣: VfB feiert "souveränen" Sieg – Moosinning "unglaublich stolz"

Stimmen zum 8. Spieltag der Landesliga Südost

von Luca Hayden · Heute, 13:39 Uhr · 0 Leser
Gerhard Lösch konnte zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft sein.
Gerhard Lösch konnte zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft sein. – Foto: Marc Marasescu

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Landesliga Südost
Türkgücü Mün
Eggenfelden
Haching II
Unterföhring

Der erste Teil der englischen Woche ist um. Der TSV Murnau feierte den nächsten Dreier und auch der VfB Forstinning besiegte Unterhaching II. Die Stimmen der Trainer.

Gestern, 18:30 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
1
3
Abpfiff

Gerhard Lösch, Trainer des VfB Forstinning: "Souveräner und nie gefährdeter Sieg, der auch noch höher hätte ausfallen müssen. Glückwunsch an meine Jungs!"

Gestern, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
1
2
Abpfiff

Christoph Ball, Trainer des FC Moosinning: "Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs. Man hat gesehen, was möglich ist, wenn man als Mannschaft zusammensteht, egal wer alles fehlt. Wie sie auch in Unterzahl leidenschaftlich alles wegverteidigt und den Sieg erkämpft haben, verdient großen Respekt an meine Mannschaft."

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
0
2
Abpfiff

Andreas Haidl, Trainer des TSV Murnau: "Es war ein umkämpftes Spiel mit einem guten Start für uns. Das 1:0 hat uns Sicherheit gegeben, und danach haben wir als Mannschaft leidenschaftlich und sehr gut verteidigt. Mit der ersten Aktion der zweiten Halbzeit konnten wir auf 2:0 erhöhen. Insgesamt war es ein verdienter Sieg gegen einen sehr starken Gegner. Grünwald hat viel Qualität und wird mit Sicherheit nicht lange dort unten bleiben."

Heute, 18:30 Uhr
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
18:30live

Heute, 19:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
19:00

Heute, 19:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
19:00

Heute, 19:30 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
19:30

Heute, 19:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
19:30

Heute, 18:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
Abgesagt