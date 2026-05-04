VfB Fallersleben verlängert mit Jonas Kübler

– Foto: Lea Bindewald

Der VfB Fallersleben kann weiter auf Jonas Kübler bauen. Der Spieler wird auch künftig das Trikot des VfB tragen und bleibt damit ein wichtiger Bestandteil des Teams. Das gab der Verein via Instagram bekannt..

Kübler war vor der Saison aus der Regionalliga U19 des VfV Hildesheim nach Fallersleben gewechselt. Zuvor war er bis zur U19 bei Eintracht Braunschweig aktiv. Kübler konnte sich in seinem ersten Herrenjahr direkt durchsetzen. Mit 23 Einsätzen und zwei Toren hat er sich auf Anhieb einen Stammplatz erarbeitet.

Besonders hervorgehoben werden seine Qualitäten: Kübler verfügt über „eine gute Schnelligkeit, Technik und Übersicht“ und entwickelt sich zudem im Zweikampfverhalten sowie im Stellungsspiel stetig weiter. Auch in der Luft hat er seine Stärken bereits unter Beweis gestellt – etwa mit seinem Doppelpack beim Spiel in Vahdet Braunschweig.