VfB Fallersleben setzt sich im Test standesgemäß durch

– Foto: Lea Bindewald

Der VfB Fallersleben hat sein Testspiel gegen einen Bezirksligisten aus Staffel 3 mit 5:0 gewonnen. In der ersten Halbzeit tat sich der Landesligist zunächst schwer, klare Chancen herauszuspielen, weil der Gast kompakt verteidigte und dem VfB Galligkeit sowie Zweikampffreude entgegensetzte.

Erst gegen Mitte des ersten Durchgangs kam Fallersleben zu den ersten gefährlichen Aktionen. Lennox Binder hatte gleich zweimal die Führung auf dem Fuß, ehe er nach einem Eckball schließlich zur 1:0-Führung traf (38.). Kurz vor der Pause erhöhte Jamie Blischke per abgefälschtem Freistoß auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel blieb der Gegner zwar um Ordnung bemüht, doch Fallersleben agierte nach vorne deutlich zielstrebiger. Nach einer Hereingabe von Oliver Mundry stellte Dennis Pollak auf 3:0 (50.). Zehn Minuten später wurde Lukas Wolke zentral freigespielt und vollendete mit einem platzierten Abschluss ins untere rechte Eck zum 4:0 (60.). Den Schlusspunkt setzte erneut Pollak, der nach einem sehenswerten Doppelpass zum 5:0-Endstand traf (83.).