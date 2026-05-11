VfB Fallersleben II setzt weiter auf Trainerteam um Cedric Wienhold

– Foto: VfB Fallersleben II Instagram

Der VfB Fallersleben II kann bei den Planungen für die kommende Spielzeit auf Kontinuität setzen: Das bisherige Trainerteam bleibt dem Bezirksligisten erhalten. Cheftrainer Cedric Wienhold begründete die Entscheidung insbesondere mit dem Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und dem gemeinsamen Vertrauen zwischen Spielern und Trainern.

„Wir haben uns vor allem aufgrund der Mannschaft dazu entschieden, auch in der nächsten Saison das Wappen des VfB auf der Brust zu tragen“, erklärte Wienhold. Man sei überzeugt, dass „die Reise mit diesem Team noch lange nicht zu Ende ist“ und freue sich darauf, den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortzuführen.

In seinem Statement sprach Wienhold zudem schwierige Phasen innerhalb des Vereins an. „In der Vergangenheit gab es einige komplizierte Situationen im Verein“, sagte der Coach. Dennoch habe das Trainerteam von der Mannschaft stets Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung eingefordert.

Besonders prägend für die Entscheidung sei letztlich das klare Signal aus der Mannschaft gewesen. „Als dann der Moment kam, in dem die Mannschaft auf uns zukam und klar geäußert hat, weiterhin mit uns arbeiten zu wollen, war für uns die Entscheidung gefallen“, erklärte Wienhold weiter. Deshalb habe sich das Trainerteam bewusst dafür entschieden, „für die Jungs da zu sein und gemeinsam weiter an unserem Projekt zu arbeiten“.

Damit geht der VfB nach dem Aufstieg nun in das zweite Bezirksligajahr und das zusammen mit Aufstiegs- und Klassenerhalttrainer Cedric Wienhold.