VfB Fallersleben II setzt auf den eigenen Nachwuchs und einen Rückkehr

– Foto: VfB Fallersleben II Instagram

Der VfB Fallersleben II baut auch nach dem Klassenerhalt weiter auf junge Spieler. Mit Rückkehrer Aythami Javier Garcia Prestel sowie Jay Rudt, Sebastian Westerwick und Dean Steppmann stoßen vier Nachwuchskräfte zum Bezirksliga-Kader.

Prominentester Neuzugang ist Aythami Javier Garcia Prestel. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt aus der U19 von Lupo Martini zurück zum VfB, dessen Jugendmannschaften er bereits in früheren Jahren durchlaufen hatte. In der vergangenen Saison entwickelte sich Garcia Prestel bei Lupo Martini weiter und sammelte in der Rückrunde erste Erfahrungen im Herrenbereich der Oberligamannschaft.

Die Verantwortlichen sehen in dem Mittelfeldspieler einen ambitionierten Neuzugang mit großem Entwicklungspotenzial, der nicht nur sportlich, sondern auch menschlich gut zur Mannschaft passt. Seine Rückkehr zum VfB soll den Übergang in den Herrenfußball zusätzlich erleichtern.

Darüber hinaus rücken mit Jay Rudt und Sebastian Westerwick zwei weitere Spieler aus der eigenen U19 in den Herrenkader auf. Der Verein verfolgt damit konsequent das Ziel, den Altersdurchschnitt der Mannschaft zu senken und talentierten Nachwuchsspielern den Schritt in den Seniorenbereich zu ermöglichen. Beide sollen behutsam an die Anforderungen im Herrenfußball herangeführt werden.

Komplettiert wird das Quartett durch Dean Steppmann. Der Offensivspieler stammt aus der vereinseigenen A2-Jugend und trainiert bereits seit dem Winter regelmäßig mit der Mannschaft. Seine Entwicklung führte bereits zu einem ersten Einsatz im Herrenbereich, als er gegen den TV Jahn Wolfsburg seine ersten Minuten für die zweite Mannschaft absolvierte.