VfB erwartet den Tabellennachbarn SV Kaisersbach

Der VfB Neckarrems-Fußball empfängt am 17. Spieltag den Tabellennachbarn SV Kaisersbach

Mit 28 Punkten steht der SV Kaisersbach aktuell auf dem 6. Tabellenplatz und damit einen Platz vor dem VfB Neckarrems-Fußball. Mit 14 auswärts geholten Punkten, gehören die Gäste zu den stärksten Auswärtsmannschaft der Landesliga Staffel 1, während die „Remser“ ihre 3 letzten Heimspiele für sich entscheiden konnten und seit nunmehr 6 Spielen ungeschlagen sind. Nach zwei Unentschieden gegen die Aufstiegsaspiranten VfR Heilbronn und TSV Crailsheim. konnten die Spiele gegen die starken Teams des FV Löchgau und des SV Breuningsweiler gewonnen werden, ehe es am letzten Spieltag beim Aufeinandertreffen mit dem Tabellenschlusslicht TSV Ilshofen II gerade noch zu einem 1:1-Remis reichte, weil die Mannschaft es verpasste, die zahlreichen Chancen in Tore umzumünzen. Auch wenn der VfB auch in diesem Spiel spielerisch überzeugte, fehlte die letzte Überzeugung und Konsequenz vor dem gegnerischen Tor. Das will die Mannschaft des Trainerteams Brasch/Rief/Cay im Heimspiel gegen den SV Kaisersbach besser machen und alles dafür tun, dass die Punkte am Neckarremser „Hummelberg“ bleiben.

Die hoffentlich zahlreichen Zuschauer im GWV-Sportpark erwartet am Samstag ein Spiel zweier spielstarker Mannschaften auf Augenhöhe und der VfB Neckarrems-Fußball kann mit einem Sieg den Abstand zu den vorderen Tabellenplätzen weiter verkürzen.

Die Gäste, die auch in diesem Spiel auf die Tore ihre routinierten Angreifers Philipp Kees, der in 10 Spielen bereits sieben Mal traf, setzen werden, könnten mit einem Sieg in Neckarrems sogar in den Kampf um den Relegationsplatz, der neben dem Meister ebenfalls zum Aufstieg in die Verbandsliga berechtigt, einsteigen.