VfB Eppingen gewinnt Blitzturnier der Sportfreunde Schwäbisch Hall Vier Teams, vier Spiele, ein Sieger: Gastgeber Schwäbisch Hall bleibt ohne Erfolg

– Foto: Thomas Nast

Das Blitzturnier der Sportfreunde Schwäbisch Hall hat am heutigen Samstag gehalten, was es im Vorfeld versprach: eine klare Standortbestimmung ohne Ausreden, ohne zweite Chancen und ohne lange Anlaufphase. Vier Mannschaften aus Verbands- und Landesliga trafen im kompakten Turnierformat aufeinander, jede Partie ging über 60 Minuten. Am Ende setzte sich der VfB Eppingen durch und gewann das Turnier mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 2:1. Für den Gastgeber blieb dagegen nur die Erkenntnis, dass der Weg zur Rückrunde noch steinig wird – auch wenn das Team kämpfte und in entscheidenden Momenten am Ausgleich schnupperte.

Der VfB Eppingen startete mit einem 2:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall in das Turnier und legte damit den Grundstein für den späteren Turniersieg. Farid Hazrati traf in der 10. Minute zum 1:0, Tolga Ulusoy erhöhte in der 40. Minute auf 2:0. Schwäbisch Hall gab sich nicht geschlagen und verkürzte durch Azad Toptik in der 53. Minute auf 1:2. Die Gastgeber drückten in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch der entscheidende Moment gehörte zuvor Eppingens Torhüter Gianluca Mack: In der 42. Minute scheiterte Daniel Schmelzle mit einem Foulelfmeter. Diese Szene blieb wie ein Schatten über dem Spiel – und sie wurde zum Symbol dafür, wie schmal die Linie zwischen Hoffnung und Enttäuschung in einem Blitzturnier sein kann.

Dorfmerkingen und Satteldorf liefern sich ein Torfestival

Im zweiten Spiel des Tages zeigten die Sportfreunde Dorfmerkingen und die SpVgg Satteldorf, dass Vorbereitung nicht zwingend vorsichtig bedeuten muss. Die Partie endete 2:2 und bot Tore zu den richtigen Zeitpunkten. Dominik Schuster brachte Dorfmerkingen bereits in der 6. Minute in Führung. Michael Eberlein glich in der 22. Minute aus, ehe Fabio Mango in der 27. Minute erneut für Dorfmerkingen traf. Doch wieder war es Michael Eberlein, der in der 49. Minute zum 2:2-Endstand traf. Zwei Mal Rückstand, zwei Mal Antwort – Satteldorf bewies Moral und nahm einen Punkt mit, der sich wie ein kleiner Sieg anfühlte. Eppingen bleibt gegen Dorfmerkingen ohne Treffer, aber stabil

Im dritten Turnierspiel traf der VfB Eppingen auf die Sportfreunde Dorfmerkingen. Das Duell zweier Verbandsliga-Teams endete torlos 0:0. Was auf dem Papier unspektakulär wirkt, war auf dem Platz ein Spiel, das vor allem von Ordnung und Vorsicht geprägt war. Beide Mannschaften ließen kaum klare Räume zu und verhinderten, dass der Gegner Tempo in die gefährlichen Zonen bekam. Für Eppingen war das Remis dennoch wertvoll: Nach dem Auftaktsieg reichte dieser Punkt, um die Poleposition in der Tabelle zu behaupten.