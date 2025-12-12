VfB-Elf zum Abschluss der Hinrunde in Döbern

Das letzte Hinrundenspiel steht für die Hohenleipischer in Döbern an. Bei den Gastgebern fielen die beiden letzten Spiele jeweils aus, davor holte Döbern drei Siege und ein Remis aus fünf Partien.

Beide Kontrahenten haben mit zwölf Spielen die wenigsten der gesamten Liga absolviert und rangieren mit den Plätzen neun (Döbern) und sechs solide in der Tabelle.

Die routinierte Heim-Elf wird sich natürlich mit einem Dreier vom Publikum verabschieden wollen und ist mit zehn verschiedenen Torschützen wohl auch schwer auszurechnen, wobei die Partie durchaus auch kämpferisch geprägt zu erwarten sein dürfte, zumal es in den vergangenen drei Jahren zwischen beiden Teams stets recht eng auf dem Döberner Rasen zuging.

Für die Hohenleipischer wird es darauf ankommen, wie zuletzt zweikampfstark und defensiv noch ein wenig stabiler aufzutreten.

Die Partie leitet Tobias Kastner aus Schönfließ, mit den Assistenten Jannis Hillburger (Wellmitz) und Steve Hübschmann (Spremberg).