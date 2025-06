VfB-Elf müht sich zum späten Sieg

Am Ende knapp erfolgreich und nach quälenden neunzig Minuten auf blassem Niveau und einer Vielzahl ausgelassener, teils glasklarer Chancen verabschiedete sich die VfB-Elf von ihrem Heimpublikum für diese Saison. Dabei hielt die Nachspielzeit fast mehr Abwechslung als das gesamte Spiel bereit. Erst wurde der Chancenwucher der Platzherren mit dem späten 1:1 bestraft, dann stand sogar der Teilerfolg auf der Kippe, aber Max Kotte hielt stark einen Gäste-Strafstoß und in der sechsten Minute der Extrazeit machte der eingewechselte Paul Werner den Sieg – seit 2017 der erste zu Hause - doch noch klar und sorgte für Riesenerleichterung zumindest auf Hohenleipischer Seite. Die Gäste dagegen sind damit Absteiger, wie schon die andere Fürstenwalder Mannschaft. Und auch der Drittletzte Peitz muss den Gang in die Landesklasse antreten, hat zumindest sportlich keine Chance mehr die Liga zu halten. Der VfB 1912 dagegen hat nach diesem knappen, dennoch hoch verdienten Dreier die 50-Punkte-Marke geschafft und die Chance auf einem starken Rang fünf einzukommen und landete nach sehr langer Zeit wieder einen Heim-Dreier gegen Union II.

Die Platzherren übernahmen vom Anpfiff weg das Kommando auf dem Spielfeld und hatten nach neun Minuten die große Möglichkeit, vom Punkt nach Foul an Florian Vogt in Führung zu gehen. FSV-Keeper Moritz Sachs parierte aber den womöglich auch nicht optimal geschossenen Elfer. Weiter Hohenleipisch im Vorwärtsgang, wenngleich spielerisch einiges zu wünschen übrigließ. Dann aber ein feiner Angriff über Leonard Kotte, weiter auf Justin Matthäus, dessen Eingabe aber verunglückte (20.) Fast sinnbildlich für einige ähnlicher Szenen im weiteren Verlauf der Partie. Kurz vor der Trinkpause kam Fürstenwalde nach einem Freistoß zum ersten Abschluss, der durchaus gefährlich schien. Ansonsten jedoch kam von den Gästen sehr wenig, dafür machten die Einheimischen Druck, spielten immer wieder um den FSV-Strafraum, blieben aber sehr ungenau im Abschluss. Der Gästekeeper musste gegen David Walter alles riskieren und verletzte sich an der Hand, was eine längere Pause nach sich zog. Das Spiel blieb sehr einseitig und was fehlte, war die Führung des VfB. Die letzte Möglichkeit vor der Halbzeitpause hatte Janek Müller, der aber aus guter Position drüberschoss (44.).