VfB-Elf mit schwerer Auswärtsaufgabe

Die beeindruckende Zwischenbilanz der Gastgeber, bisher alle elf Pflichtspiele teilweise klar gewonnen zu haben und dazu die mit drei Siegen und 8:0 Toren tadellose Heimbilanz gegen die VfB-Elf lässt keine Fragen zur Rollenverteilung in dieser Partie offen.

Zu souverän marschiert die Victoria, hat den Aufstieg als klares Ziel fest im Blick und die Gäste stehen demnach sicher vor ihrer bislang schwierigsten Aufgabe.

Dabei wird von den VfB-Kickern neben den Grundtugenden in erster Linie wohl defensive Stabilität, engagiertes Zweikampfverhalten und nicht zuletzt taktisch cleveres Auftreten gefordert sein, um die spielstärkste Liga-Elf möglichst gar nicht erst ins Rollen kommen zu lassen.

Bei den Hohenleipischern läuft es bislang ganz passabel und man will es den formstarken Seelowern möglichst schwer machen und in der Sparkassenarena ordentlich abschneiden - im besten Fall eine Überraschung landen und der bisher weißen Victoria-Punkteweste den ersten kleinen Makel anhaften.

Leiter der Partie ist Marvin Weiß aus Grünheide mit Jan Marks (Angermünde) und Daniel Seyed Vousoghi (Michendorf) an den Seitenlinien.