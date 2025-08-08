VfB-Elf im Landespokal bei einem alten Bekannten zu Gast

Die Vorrunde im Landespokal führt die Hohenleipischer nach zwölf Jahren wieder einmal an den Cottbuser Stadtrand. Die bislang letzte Partie bei der SG Groß Gaglow im August 2013 war ebenfalls ein Pokalspiel der Vorrunde und ging an den VfB.

In der Landesklasse 2004 bis 2006 und in der Landesliga 2012/13 war die SG Gegner des VfB 1912. Zwischenzeitlich bis in die Kreisliga (2018) abgerutscht, wurde Groß Gaglow aber recht schnell wieder ein stabiles Landesklassen-Team und war in der letzten Saison lange im Titelrennen, landeten am Ende auf Rang drei. Neben der Heimstärke mit nur einer Niederlage gegen den späteren Meister war die stabile Defensive ein Erfolgsgarant, denn allein 11 der 15 Heimspiele endeten zu Null.

Der Pokalauftakt ist für beide Mannschaften in dieser insgesamt achten Begegnung die erste Standortbestimmung unter Wettkampfbedingungen, wobei durchaus ein ausgeglichenes Spiel zu erwarten ist, in dem die Gäste vom Anpfiff weg eine konzentrierte Vorstellung abliefern müssen, auch wenn die Rand-Cottbuser in den Testspielen unterschiedliche Resultate einfuhren, und dabei u.a. in Döbern gewannen.

Die Partie wird Carsten Fox aus Zossen mit Nico Scheil (Wildau) und Nils Straube (Ruhlsdorf) an den Linien leiten.