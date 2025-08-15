VfB-Elf empfängt Brandenburgligisten im Pokal

In der ersten Landespokalrunde haben die Hohenleipischer mit dem gestandenen Brandenburgligisten Petershagen/Eggersdorf eine mehr als ordentlicher Herausforderung vor der Brust. Die Gäste aus dem 15.000-Einwohnerort nahe der Berliner Stadtgrenze belegten in ihre sieben BBL-Jahren sgtets einstellige Plätze und wurden zuletzt nach einer äußerst konstanten Saison – nie unter Rang vier – am Ende Dritter, schlugen u.a. den Meister Klosterfelde.

Mit fünf Neuzugängen wurden die Abgänge exakt ausgeglichen und nach einer erfolgreichen Testspielreihe mit vier Siegen in fünf Spielen machten die Blau-Weißen vor Wochenfrist durch den 3:2-Siegtreffer Sekunden vor dem Schlusspfiff in Schlieben das Weiterkommen klar.

Schon vor drei Jahren war der SV Blau-Weiß auf dem VfB-Gelände im Pokal zu Gast und siegte damals.

In der 2025er Auflage sind die Gäste erneut in der Favoritenrolle, jedoch werden die Platzherren alles daransetzen, das Spiel einmal offen zu halten und im besten Falle selbst Akzente zu setzen um am Ende vielleicht für eine Pokalüberraschung zu sorgen.

Das Spiel wird Max Stramke aus Elsterheide leiten und an den Linien assistieren Christopher Zeidler (Mühlberg) und Johannes Kunkel (Uebigau).