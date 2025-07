VfB Eichstätt: Viel Euphorie in der Findungsphase - Neuer Stadionname

Der Countdown läuft: In gut zwei Wochen feiert der VfB Eichstätt seine Rückkehr in die Regionalliga Bayern und startet am Freitag, den 25. Juli mit dem Heimspiel gegen den Mitaufsteiger FC Memmingen in die neue Saison. Wie verläuft die Vorbereitung und was dürfen die Anhänger erwarten? Wir haben uns mit dem Sportlichen Leiter Tobias Grimm unterhalten.

Großer Bahnhof vergangene Woche nochmals für die Bayernliga-Meistermannschaft: Die Stadt Eichstätt rief ins Rathaus zum Eintrag ins Goldene Buch. Damit sind die Feierlichkeiten in der Domstadt aber nun endgültig abgeschlossen und der volle Fokus gilt dem Saisonstart. "Wir blicken dem Auftakt voller Euphorie entgegen", ist bei Tobias Grimm die Vorfreude zu spüren. Mit der Vorbereitung ist der 39-Jährige bislang zufrieden: "Die Tests gegen die Drittligisten Ingolstadt und Schweinfurt haben uns aufgezeigt, woran wir noch verstärkt arbeiten müssen. Alles in allem befinden wir uns noch in der Findungsphase. Neuer Trainer, einige Neuzugänge, und natürlich wird sich auch in der Regionalliga unsere Spielweise ein wenig ändern müssen. Das braucht seine Zeit, aber wir sind auf einem guten Weg." Klassenerhalt lautet das klar formulierte Ziel.

Nahezu der komplette Kader konnte bislang die Vorbereitung durchziehen. Einziger Wermutstropfen bislang: Paul Massari verletzte sich am Sprunggelenk und hat sich einen Bruch der Fußwurzel zugezogen. Der 21-Jährige muss daher vier bis sechs Wochen pausieren. Unabhängig von der Verletzung könnte es sein, dass noch Verstärkung kommt. "Unsere Kaderplanungen sind noch nicht ganz abgeschlossen. Bis zum Saisonstart wollen wir aber unser Team beisammen haben", so Grimm. In dieser Woche testet der VfB zweimal - jeweils auswärts bei Bayernligisten: Am Mittwoch beim FC Pipinsried und am Samstag beim TSV Nördlingen. "Da wollen wir uns dann allmählich so präsentieren, wie wir uns das vorstellen", erhofft sich Grimm noch einmal wertolle Aufschlüsse.