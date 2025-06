VfB Eichstätt schnappt sich Flügelflitzer aus Ammerthal

Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm freut sich: "Mit Kevin gewinnen wir einen extrem dynamischen Flügelspieler, dessen Tempo und Qualität auf der Außenbahn genau in unser Profil passt. Er ist jung, ehrgeizig – perfekt für unsere Mannschaft." Trotz seines noch jungen Alters kann Mutove schon einiges an höherklasssiger Erfahrung vorweisen. So kam der 20-Jährige für den SV Donaustauf sowie für die DJK Ammerthal bereits insgesamt 51 Mal in der Bayernliga zum Einsatz und erzielte dabei zehn Treffer.



Die Eichstätter haben am vergangenen Samstag am Ende der ersten Vorbereitungswoche den Testspielauftakt beim Landesligisten SC 04 Schwabach absolviert. Dabei bekam der neue Coach Dominik Betz Licht und Schatten zu sehen. Am Ende sprang ein knapper 3:2-Erfolg heraus und die Erkenntnis: Es bleibt noch einiges zu tun bis zum Saisonstart in gut einem Monat.



Bei der DJK Ammerthal, die in der Relegation nach acht Spielzeiten in Folge wieder aus der Bayernliga abgestiegen war, waren zum Trainingsstart neben den bisher bekannten Neuzugängen Dominik Haller, Anton Shynder, Jan-Luis Knisch und Paul Behlau auch der Ukrainer Yaroslav Vlasenko (21) vom FSV Grün-Weiß Illsenburg (Landesliga Sachsen-Anhalt) sowie Manuel Mutove (22) vom Kreisligisten VfL Nürnberg als weitere Neuzugänge dabei.



Der Sommerfahrplan des VfB Eichstätt: