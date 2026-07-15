VfB Eichstätt legt nach: Peric kommt vom Landesligisten Manching "Mit einer Körpergröße von 1,89 Metern bringt er eine enorme Wucht und Athletik mit" von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:55 Uhr · 0 Leser

Bis vor Kurzem - wie hier in der Pokal-Quali - noch für den SV Manching am Ball: Leon Peric wechselt zum VfB Eichstätt. – Foto: Johannes Traub

Gut eine Woche vor dem Saisonstart in der Regionalliga Bayern mit dem Heimspiel gegen den FV Illertissen (Freitag, 24.07.) hat der VfB Eichstätt personell noch einmal nachgelegt: Die Nord-Oberbayern haben Leon Peric vom Nachbarn und Landesligisten SV Manching verpflichtet. Der 22-Jährige, der nicht nur durch sein Körpermaß von knapp 1,90 Meter auffällt, hat einen Vertrag über zwei Jahre bis Sommer 2028 unterschrieben.

"Wir haben Leons Weg in den vergangenen Jahren sehr genau verfolgt. Durch seine Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt 04 bringt er schon mal eine gute Basis mit. Trotz seines jungen Alters von 22 Jahren hat er in der Bayernliga bei Stationen wie Fortuna Regensburg, dem SV Donaustauf und der DJK Ammerthal bereits wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt. Beim SV Manching hat er zuletzt bewiesen, wie torgefährlich und wertvoll er für eine Mannschaft sein kann", zählt Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm die Vorzüge der jüngsten Neuverpflichtung auf.

Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm (re.) und Leon Peric. – Foto: Screenshot VfB Eichstätt