VfB Eichstätt legt nach: Peric kommt vom Landesligisten Manching

Gut eine Woche vor dem Saisonstart in der Regionalliga Bayern mit dem Heimspiel gegen den FV Illertissen (Freitag, 24.07.) hat der VfB Eichstätt personell noch einmal nachgelegt: Die Nord-Oberbayern haben Leon Peric vom Nachbarn und Landesligisten SV Manching verpflichtet. Der 22-Jährige, der nicht nur durch sein Körpermaß von knapp 1,90 Meter auffällt, hat einen Vertrag über zwei Jahre bis Sommer 2028 unterschrieben.
"Wir haben Leons Weg in den vergangenen Jahren sehr genau verfolgt. Durch seine Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt 04 bringt er schon mal eine gute Basis mit. Trotz seines jungen Alters von 22 Jahren hat er in der Bayernliga bei Stationen wie Fortuna Regensburg, dem SV Donaustauf und der DJK Ammerthal bereits wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt. Beim SV Manching hat er zuletzt bewiesen, wie torgefährlich und wertvoll er für eine Mannschaft sein kann", zählt Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm die Vorzüge der jüngsten Neuverpflichtung auf.
"Mit einer Körpergröße von 1,89 Metern bringt er eine enorme Wucht und Athletik mit, die unserem Offensivspiel zusätzliche Präsenz verleihen wird. Besonders schätzen wir seine Flexibilität: Leon kann sowohl im Sturmzentrum als auch über die Außenbahnen mit hohem Tempo agieren. Er brennt auf die sportliche Herausforderung bei uns in Eichstätt, und wir sind absolut davon überzeugt, dass er hier den nächsten Entwicklungsschritt gehen und unseren Kader bereichern wird", ist sich Grimm sicher, einen guten Fang gemacht zu haben.
Für die Eichstätter geht es nun Schlag auf Schlag. Am Freitag steht die ersten Runde im Totopokal auf dem Programm. Die Elf von Coach Steffen Israel gastiert beim schwäbischen Bezirksligisten SG Alerheim im Landkreis Donau-Ries. Tags darauf bestreitet der VfB noch ein Testspiel gegen die Araber vom Al-Wahda FC. Der Klub aus den Vereinigten Arabischen Emiraten weilt derzeit im Trainingslager in Bad Gögging und hat auch schon gegen den TSV Buchbach getestet. Und kommende Woche fällt dann der Startschuss für die neue Regionalliga-Saison.