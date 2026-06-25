VfB Eichstätt: Keine Testspiele gegen den TSV 1860 München Weder das Testspiel gegen die 1. Mannschaft am 11. Juli noch das Freundschaftsspiel gegen die U21 am kommenden Samstag in Mörnsheim finden statt von Mathias Willmerdinger · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser

Die Begeisterung über das derzeitige Gebaren des TSV 1860 München hält sich bei Spielern und Verantwortlichen in Eichstätt sehr in Grenzen. – Foto: Johannes Traub

Auch beim VfB Eichstätt blickt man derzeit darauf, was sich beim TSV 1860 München abspielt. Die Löwen sind bekanntlich in die Regionalliga Bayern abgestürzt und müssen nun Insolvenz für die KGaA anmelden (FuPa berichtete!). Die Altmühltaler haben sich auf das lange vereinbarte Testspiel gegen die erste Mannschaft der Löwen am 11. Juli gefreut. Daraus wird nun nichts. Ebenso wenig findet ein für kommenden Samstag geplantes Testspiel gegen die U21 der Sechziger im Rahmen der 80-Jahr-Feier des VfB Markt Mörnsheim statt.

"Schade. Trotz der Entwicklungen beim TSV 1860 München haben wir alles versucht, um das Testspiel am 11. Juli stattfinden zu lassen. Doch leider bestand von Seiten der Löwen kein Interesse mehr daran", erklärt Eichstätts Sporvorstand Marco Schiebel.Für den 11. Juli sind die Echstätter nun auf der Suche nach einem Testspielgegner. Das abgesagte Testspiel gegen die Profimannschaft der "Blauen" ist aber nicht der einzige attraktive Vergleich mit einem Team der Löwen, der ins Wasser fallen muss. Am kommenden Samstag, den 27. Juni hätte der VfB Eichstätt ein Testspiel gegen die U21 des TSV 1860 absolviert. Spielort wäre Mörnsheim im Landkreis Eichstätt gewesen. Der örtliche VfB feiert 80-jähriges Bestehen und hatte sich zwei klangvolle Namen eingeladen. "Die Sechziger haben das Spiel kurzfristig abgesagt. Dankenswerterweise springt nun die SpVgg Bayern Hof ein, gegen die wir nun in Mörnsheim spielen werden. Jetzt freuen wir uns auf den reizvollen Vergleich mit dem Traditionsverein aus Oberfranken ", informiert Schiebel.





Einiges an Improvisationskunst also im Moment gefordert auf Seiten der Eichstätter, die ansonsten bisher mit dem Verlauf der Vorbereitung zufrieden sind. "Unser neuer Trainer Steffen Israel hat sich sehr schnell bei uns akklimatisiert und arbeitet zusammen mit Co-Trainer Michael Wittmann und Torwarttrainer Norbert Scheuerer akribisch mit den Jungs. Die Stimmung ist gut, auch wenn es bei der aktuellen Hitzewelle für alle Beteiligten schon ziemlich anstrengend ist", schmunzelt Schiebel abschließend.