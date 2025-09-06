VfB Eichstätt gegen SpVgg Unterhaching LIVE: Gelingt Haching der siebte Sieg im siebten Spiel?

Eichstätt – Topspiel in Eichstätt: Am Samstag, dem 06. September 2025, empfängt der VfB Eichstätt die SpVgg Unterhaching zu einem heißen Tanz. Die Hausherren sind gut in die Saison gestartet und befinden sich mit zwölf Punkten im oberen Tabellenfeld. Die Situation der Hachinger ist derweil schnell geklärt: Sechs Spiele, sechs Siege, 18 Punkte – die Bender-Elf setzt die Segel Richtung Wiederaufstieg.

Bei der Spielvereinigung sind es insbesondere Jorden Aigboje und Cornelius Pfeiffer (jeweils fünf Scorerpunkte), die bislang nicht gebremst werden können. Zusammen mit Simon Skarlatidis (drei Tore, fünf Vorlagen), dem besten Vorlagengeber der bisherigen Saison, werden die Eichstätter vor eine Mammutprobe gestellt. Die Unterhachinger haben zusätzlich viel Rückenwind durch den 2:0-Sieg im Toto-Pokal gegen Erlbach.