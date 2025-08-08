 2025-08-07T08:03:27.630Z

Für den VfB Eichstätt geht es um wichtige Punkte.
Für den VfB Eichstätt geht es um wichtige Punkte. – Foto: Johannes Traub

VfB Eichstätt empfängt Hankofen: Wer setzt sich weiter unten ab?

Am 3. Spieltag der Regionalliga Bayern hat der VfB Eichstätt die SpVgg Hankofen-Hailing zu Gast. Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Wir berichten von der Partie im Live Ticker. Beide Teams sind jeweils mit einem Sieg aus den ersten beiden Spielen in die Saison gestartet.

