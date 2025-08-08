Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Für den VfB Eichstätt geht es um wichtige Punkte. – Foto: Johannes Traub
VfB Eichstätt empfängt Hankofen: Wer setzt sich weiter unten ab?
Am 3. Spieltag der Regionalliga Bayern hat der VfB Eichstätt die SpVgg Hankofen-Hailing zu Gast. Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Wir berichten von der Partie im Live Ticker. Beide Teams sind jeweils mit einem Sieg aus den ersten beiden Spielen in die Saison gestartet.