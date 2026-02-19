VfB Eichstätt: Dominik Haußner wird Cheftrainer bis Saisonende Florian Grau und Norbert Scheuerer fungieren weiterhin als Assistenztrainer von PM / Mathias Willmerdinger · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Dominik Haußner wird neuer Coach beim VfB Eichstätt. – Foto: Johannes Traub

Regionalligist VfB Eichstätt hat für die Frühjahrsrunde eine Trainerlösung gefunden. Nachdem Dominik Betz vor zwei Wochen für viele völlig überraschend seinen Rücktritt erklärt hat (FuPa berichtete!), werden die Altmühltaler in der Restsaison von Dominik Haußner gecoacht werden.

Der VfB Eichstätt verpflichtet Dominik Haußner als neuen Cheftrainer bis zum Ende der laufenden Saison. Unterstützt wird er weiterhin von den Co Trainern Florian Grau und Norbert Scheuerer. Der 47-jährige DFB A-Lizenz-Inhaber lebt in Hilpoltstein (Lkr. Roth) und verfügt über eine langjährige und vielseitige Trainererfahrung und war in der Saison 2016/17, als der VfB Eichstätt die Meisterschaft in der Bayernliga holte, mit dem ASV Neumarkt einer der größten Konkurrenten des VfB.

Neben dem ASV Neumarkt war er für die DJK Ammerthal, dem SC 04 Schwabach sowie dem 1. SC Feucht tätig. Darüber hinaus sammelte er während seiner Zeit beim TSV Rain am Lech bereits Erfahrungen in der Regionalliga. Seine Trainerkarriere begann er im Jugendbereich des 1. FC Nürnberg. Auch heute noch ist er eng mit der Nachwuchsförderung verbunden und engagiert sich als DFB Stützpunkttrainer in der Ausbildung junger Talente.