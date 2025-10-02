VfB-Duo führt Kreisklassen an – Viererpack reicht nicht zur Aufholjagd

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-Kreisklasse in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Ein Duo verbreitet zum Kreisklassen-Start Angst und Schrecken im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm: Julia Heim und Ramona Busl vom VfB Pförnbach trafen in den ersten drei Spielen neunmal. Besonders wichtig: Der Busl-Doppelpack beim 3:2 gegen Steinsdorf und der Heim-Viererpack gegen den TSV Wolnzach. In den Kreisklassen Oberbayerns der Frauen war kein Duo erfolgreicher. Heim kommt nach drei Spielen auf fünf Tore, Busl auf vier.

Im Rennen um die 15 Kästen Erdinger hat das VfB-Duo aber ordentlich Konkurrenz. Mit Aura Scuto (SG Post-SV/TSV Milbertshofen/SC Amicitia II), Alice Hirmer (SG SF Bichl/ESV Penzberg) und Maria Raßbichler (SC Eibsee Grainau) waren gleich drei Angreiferinnen zum Saisonstart ebenfalls viermal erfolgreich. Während Scuto dafür ebenfalls drei Spiele brauchte, trafen Hirmer und Raßbichler vor allem im direkten Aufeinandertreffen. Raßbichler sorgte mit drei Toren für das zwischenzeitliche 6:1, ehe Hirmer den Turbo zündete und trotz eines Viererpacks die Niederlage nicht mehr verhindern konnte.