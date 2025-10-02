 2025-10-02T08:44:29.515Z

Vier Tore zum Kreisklassenstart: Scuto, Hirmer und Busl (v. l. n. r.).
Vier Tore zum Kreisklassenstart: Scuto, Hirmer und Busl (v. l. n. r.). – Foto: FuPa

VfB-Duo führt Kreisklassen an – Viererpack reicht nicht zur Aufholjagd

ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjägerinnen der Saison 2025/26

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-Kreisklasse in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Ein Duo verbreitet zum Kreisklassen-Start Angst und Schrecken im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm: Julia Heim und Ramona Busl vom VfB Pförnbach trafen in den ersten drei Spielen neunmal. Besonders wichtig: Der Busl-Doppelpack beim 3:2 gegen Steinsdorf und der Heim-Viererpack gegen den TSV Wolnzach. In den Kreisklassen Oberbayerns der Frauen war kein Duo erfolgreicher. Heim kommt nach drei Spielen auf fünf Tore, Busl auf vier.

Im Rennen um die 15 Kästen Erdinger hat das VfB-Duo aber ordentlich Konkurrenz. Mit Aura Scuto (SG Post-SV/TSV Milbertshofen/SC Amicitia II), Alice Hirmer (SG SF Bichl/ESV Penzberg) und Maria Raßbichler (SC Eibsee Grainau) waren gleich drei Angreiferinnen zum Saisonstart ebenfalls viermal erfolgreich. Während Scuto dafür ebenfalls drei Spiele brauchte, trafen Hirmer und Raßbichler vor allem im direkten Aufeinandertreffen. Raßbichler sorgte mit drei Toren für das zwischenzeitliche 6:1, ehe Hirmer den Turbo zündete und trotz eines Viererpacks die Niederlage nicht mehr verhindern konnte.

Sa., 20.09.2025, 12:30 Uhr
SC Eibsee Grainau
SC Eibsee GrainauSC Eibsee Gr
SG SF Bichl / ESV Penzberg
SG SF Bichl / ESV PenzbergSG SF Bichl
6
5
Abpfiff

Torschützinnenliste der oberbayerischen Kreisklassen:

1. Julia Heim, VfB Pförnbach, Kreisklasse 4, 5 Tore

2. Ramona Busl, VfB Pförnbach, Kreisklasse 4, 4 Tore

2. Aura Scuto, (SG) Post-SV/TSV Milbertshofen/SC Amicitia II, Kreisklasse 1, 4 Tore

2. Alice Hirmer, SG SF Bichl/ESV Penzberg, Kreisklasse 2, 4 Tore

2. Maria Raßbichler, SC Eibsee Grainau, Kreisklasse 2, 4 Tore

6. Sophia Hasenknopf, SG Neukirchen/Hammerau, Kreisklasse 3, 3 Tore

6. Magdalena Maier, SG Hohenthann-Beyharting/FFC 07 Bad Aibling, Kreisklasse 3, 3 Tore

6. Katrin Neuberger, SV 66 Oberbergkirchen, Kreisklasse 3, 3 Tore

6. Idelin Arnesen, Munich Irish Rovers FC, Kreisklasse 1, 3 Tore

6. Lea Aschenbrenner, TSV Allach 09 München, 3 Tore

6. Nicole Döbl, FC Neufahrn, Kreisklasse 5, 3 Tore

6. Lara Hirte, (SG) Post-SV/TSV Milbertshofen/SC Amicitia II, Kreisklasse 1, 3 Tore und drei weitere Spielerinnen mit drei Toren

Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.

Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht auf FuPa?

Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!

