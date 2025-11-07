VfB-Duell Teil 1 in Hohenleipisch

Bei der Partie des Sechsten gegen den Dritten treffen die zwei bestplatzierten Mannschaften in der zehnten Spielrunde aufeinander. Krieschow spielt eine sehr starke Saison, gewann alle seine Auswärtsspiele und knöpfte zuletzt Seelow den ersten Punkt ab. Das schaffte Hohenleipisch eine Woche vorher zwar nicht, fand vor Wochenfrist aber wieder in die Erfolgsspur.

In den bisherigen vier Spielen gegeneinander ging die Heimmannschaft jeweils leer aus, punktete dafür auf dem gegnerischen Platz, was für beide Teams Motivation genug sein dürfte, diese Serie je nach Sichtweise zu brechen bzw. beizubehalten.

Krieschow II reist mit beeindruckendem Torverhältnis an, sodass eine stabile Heim-Abwehr von Nöten sein wird und genauso wichtig wäre eine ordentliche Steigerung der Effizienz vor dem Tor, will man die Oberliga-Reserve ärgern und punkten. Die Gäste mit ihrem fraglos sehr guten spielerischen Vermögen wollen am Spitzen-Duo dranbleiben und Hohenleipisch seinen Platz im Verfolgerfeld festigen.

Somit sollte für dieses Süd-Duell für genug Spannung gesorgt und das Zuschauerinteresse geweckt sein.

Bereits kommende Woche ist Krieschow erneut zu Gast in Hohenleipisch, dann aber mit der Oberliga-Elf im Viertelfinale des Landespokals.

Schiedsrichter ist Stefan Hübner aus Potsdam, seine Assistenten Sebastian Rother (Beelitz) und Pierre Wünsch (Bad Liebenwerda)