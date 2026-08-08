VfB dreht Rückstand und beendet lange Durststrecke im Marschwegstadion

– Foto: Jörg Struwe

Der VfB Oldenburg hat auch sein zweites Saisonspiel gewonnen und dabei einen besonderen Erfolg gefeiert. Gegen die SV Drochtersen/Assel drehten die Blauen vor 4.119 Zuschauerinnen und Zuschauern einen frühen Rückstand und setzten sich mit 3:1 durch. Nach acht vergeblichen Anläufen gelang damit erstmals wieder ein Heimsieg im Marschwegstadion.

Der VfB begann engagiert und übernahm früh die Initiative. Die Gäste aus dem Kehdinger Land zogen sich dagegen weit zurück und warteten auf Umschaltmomente. Genau diese Strategie ging nach einer Viertelstunde auf.

Dario Fossi vertraute auf jene Elf, die bereits beim 3:0-Erfolg gegen Werder Bremen II überzeugt hatte. Sein Gegenüber Oliver Ioannou veränderte seine Formation dagegen auf zwei Positionen. Unter anderem rückte Christopher Schepp, der zum Saisonauftakt gegen Phönix Lübeck doppelt getroffen hatte, in die Startelf.

Die Antwort hätte beinahe unmittelbar folgen können. Nur zwei Minuten nach dem Rückstand kam Rafael Brand nach einer Flanke von Nico Knystock zum Abschluss, setzte den Ball jedoch neben das Tor. Kurz darauf verpasste auch Anouar Adam mit einem Kopfball nach einer Ecke den Ausgleich.

Nach einem Ballgewinn auf der linken Seite gelangte der Ball über Allah Aid Hamid zu Tom Sanne. Der Angreifer schloss konsequent ab und ließ Jhonny Peitzmeier im Oldenburger Tor keine Chance.

Danach bekam die Partie einen zäheren Charakter. Oldenburg hatte mehr Ballbesitz, fand gegen die kompakte Defensive der Gäste aber kaum Räume. Drochtersen/Assel verteidigte tief und blieb bei seinen wenigen Vorstößen gefährlich.

Nach gut einer halben Stunde musste die Mannschaft von Ioannou zudem ihren Abwehrchef ersetzen. Nico von der Reith verletzte sich und konnte nicht weiterspielen. Jannes Wulff kam für ihn in die Partie.

Bis zur Pause blieb der VfB zwar die aktivere Mannschaft, echte Torchancen blieben jedoch rar. Die beste Gelegenheit hatte Mats Facklam, der einen Freistoß von Leon Demaj per Kopf verlängerte, aber ebenfalls knapp verzog.

Fossi reagierte zunächst nicht personell, nahm aber kurz nach Wiederbeginn eine taktische Anpassung vor. Kai Pröger und Rafael Brand tauschten die Seiten. Diese Veränderung sollte sich schnell bezahlt machen.

In der 58. Minute brachte Knystock erneut eine Flanke ins Zentrum. Dominik Kasper legte für Brand auf, der von der linken Seite zum Ausgleich traf.

Der Treffer veränderte die Statik des Spiels. Die Oldenburger wurden entschlossener, das Publikum im Marschwegstadion deutlich lauter. Drochtersen/Assel musste nun mehr investieren und reagierte mit weiteren Wechseln.

Pröger sorgt für die Entscheidung

Die Gäste kamen nur noch selten gefährlich vor das Oldenburger Tor. Ein Freistoß von Jorik Wulff, der nach 70 Minuten von der VfB-Mauer zur Ecke abgefälscht wurde, blieb eine der wenigen nennenswerten Möglichkeiten.

Fossi erhöhte seinerseits das Risiko. Leon Deichmann kam für Drilon Demaj und rückte in die Innenverteidigung. Nick Otto übernahm eine defensivere Rolle, während Vjekoslav Taritas offensiver agierte.

Die Maßnahme zahlte sich aus. In der 83. Minute schlug Rafael Brand einen präzisen Pass aus der eigenen Hälfte in den Lauf von Kai Pröger. Der Routinier setzte sich mit Tempo durch, umkurvte Torhüter Jesper Wolf Heim und schob zur 2:1-Führung ein.

Drochtersen/Assel musste nun zwangsläufig offensiver werden. Für den VfB entstanden dadurch Räume, die die Gastgeber in der Schlussphase konsequent nutzten.

Bis tief in die Nachspielzeit verteidigten die Oldenburger ihren Vorsprung. Dann sorgte Mats Facklam endgültig für Klarheit. Nach einem Doppelpass mit Taritas traf der Torjäger unmittelbar vor dem Abpfiff zum 3:1.

Wenig später war Schluss – und im Marschwegstadion brachen alle Dämme. Nach acht erfolglosen Heimspielen hatte der VfB ausgerechnet im Spitzenspiel gegen den Vizemeister die lange Durststrecke beendet. Der Saisonstart mit sechs Punkten aus zwei Spielen ist damit perfekt.