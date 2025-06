VfB Bottrop: Trainerteam vor Testspiel-Kracher komplett

Der VfB Bottrop war als Aufsteiger mit großen Ambitionen in die vergangene Spielzeit in der Landesliga, Gruppe 2 gegangen, aufgrund einer verkorksten Rückrunde reichte es schlussendlich allerdings „nur“ für den siebten Tabellenplatz. Nachdem Dusan Trebaljevac den VfB bekanntermaßen zum Saisonende verließ, stand mit Marco Hoffmann schnell ein Nachfolger in den Startlöchern. Vor dem Kracher-Test gegen Drittligist Rot-Weiß Essen am Samstag stehen nun auch die Co-Trainer des neuen Übungsleiters fest.

Wie der Verein vor kurzem bestätigte, wird der neue Chefcoach auch in Bottrop von seinem langjährigen Weggefährten Sascha Wisniowski unterstützt. Die beiden arbeiteten bereits bei den gemeinsamen Stationen bei Fortuna Bottrop, Rhenania Bottrop und dem VfB Kirchhellen erfolgreich zusammen und werden künftig auch im Jahnstadion Seite an Seite arbeiten.

Kracher-Test gegen RWE

Im Vorbereitungs-Topspiel gegen Rot-Weiß Essen am Samstag wird das Trainergespann dann bereits ein erstes Mal an der Seitenlinie des Jahnstadions zu finden sein. Sowohl im Kracher-Test gegen den Drittligisten als auch in der kommenden Landesliga-Spielzeit wird auf die beiden Coaches eine ordentliche Aufgabe zukommen, schließlich geht der VfB auch ambitioniert in die kommende Saison. Anstoß der Partie am Samstag ist um 15 Uhr.