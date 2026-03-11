VfB-Bottrop-Sportchef Drießen mit sofortiger Wirkung zurückgetreten

Philipp Drießen ist als Sportlicher Leiter des VfB Bottrop zurückgetreten. – Foto: VfB Bottrop

Beim VfB Bottrop kehrt in diesen Tagen keine Ruhe ein. Die Tabellenführung in der Landesliga, Gruppe 2, hat der Verein verspielt, zuletzt gab es beim 1:5 gegen den VfB Speldorf ein sportliches Debakel. Als wäre all das nicht genug, ist nun auch der Sportchef Philipp Drießen mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurückgetreten.

Der VfB Bottrop ist auf dem besten Weg, den fast schon sicher geglaubten Aufstieg in die Oberliga Niederrhein zu verspielen. Aus fünf Spielen nach der Winterpause holte der Verein nur magere fünf Punkte, zuletzt gab es gar drei Niederlagen in Serie. Die Folge: Die Tabellenführung ist futsch, die Bottroper in der Tabelle auf den dritten Rang gefallen. Der Abwärtstrend soll am kommenden Sonntag mit einem Dreier gegen die SG Schönebeck gestoppt werden, doch nun gab es den nächsten Knall innerhalb des Vereins. Sportchef Philipp Drießen ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten.

Wie der Reviersport berichtet, soll sich Drießen am Mittwochmorgen in einer WhatsApp-Nachricht an die Mannschaft gewandt haben. Dort teilt er mit, dass er am Dienstagabend dem Vorstand um den Vorsitzenden Gündüz Tubay mitgeteilt habe, seinen Posten als Sportlicher Leiter nicht mehr fortführen zu wollen. "Meine Entscheidung hat nichts, wirklich rein gar nichts, mit den sportlich nicht so erfolgreichen letzten Wochen zu tun", erklärt er. Weiter: "Diejenigen unter euch, die mich etwas besser oder länger kennen, werden gemerkt haben, dass ich mich schon seit Ende der Rückrunde immer mehr distanziert habe. Auch das hat mit euch als Mannschaft nichts zu tun. Es sind letztendlich unterschiedliche Ansichten beziehungsweise Handlungen vom Vorstand, die ich nicht länger mittragen möchte.“