VfB Bottrop sichert sich Dienste von Top-Talent Lasse Dittner

Der VfB Bottrop, zurzeit viertplatzierter der Landesliga, Gruppe 2, hat den ersten Transfer für die kommende Saison 2025/26 eingetütet: Mit Lasse Philipp Dittner kommt ein vielversprechendes Offensiv-Talent im Sommer nach Bottrop und soll in der kommenden Spielzeit dabei helfen, den Sprung in die Oberliga zu schaffen.

Von dem erst 18-Jährigen Lasse Dittner darf sich der VfB derweil einiges an Torgefahr erhoffen, schließlich mischt dieser bei seinem derzeitigen Verein Spvgg Sterkrade-Nord als Stammspieler so richtig auf.

Dabei bestreitet der Youngster gerade einmal seine erste Herren-Saison und lässt dabei in der Bezirksliga auf sich aufhorchen: Mit 24 Einsätzen kam Dittner nicht nur in jedem Ligaspiel bislang zum Einsatz, sondern ist mit 15 Treffern auch der mit Abstand torgefährlichste Spieler im Kader des Landesliga-Absteigers. Mit dieser beeindruckenden Torausbeute konnte sich der junge Dittner in der laufenden Spielzeit einen Namen machen und das Interesse mehrerer Vereine wecken, so auch das des ambitionierten Landesligisten aus Bottrop. Die Schwarz-Weißen konnten sich nun, nach Informationen der WAZ, die Dienste des 18-jährigen Top-Talents sichern.

>>>Das ist Lasse Dittner