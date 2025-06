VfB Bottrop: Rückkehr von bekanntem Gesicht

Noch in der Saison 2023/24 hat Olcay Yilmaz die Schuhe für den VfB Bottrop geschnürt und gemeinsam dem Aufstieg in die Landesliga gefeiert, ehe er sich nach dem Triumph für einen Wechsel in die Westfalenliga zum Lüner SV entschieden hat. Seine Reise dort endete aber nach nur einem halben Jahr und sein Weg führte ihn zum Ligakonkurrenten des VfB – zur Arminia Klosterhardt.

Rückholaktion in zwei Akten

Eine frühere Rückholaktion war geplant, so der sportliche Leiter des VfB, Philipp Drießen, der WAZ gegenüber: „Wir wollten ihn schon im Winter zurückholen.“ Nachdem der Abstieg der Arminia in die Bezirksliga feststand, ging der Verein erneut auf Yilmaz zu, von dem man in hohem Maß überzeugt ist: „Olcay ist ein zweikampfstarker und technisch versierter Fußballer. Er hat ein Auge für seine Mitspieler und ist selbst sehr torgefährlich. Ich bin mir sicher: Er wird uns direkt verstärken.“ In Klosterhardt ist er in 16 Spielen auf 8 Scorer gekommen – ein ordentlicher Wert für einen defensivorientierten Mittelfeldspieler bei einer Absteiger-Mannschaft.