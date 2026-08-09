VfB Bottrop patzt in Lohausen, peinliche Pleiten für Remscheid & Goch

Noch spektakulärer verlief der Nachmittag beim SV Haldern. Der A-Ligist lag gegen den FC Remscheid nach gut einer halben Stunde bereits mit 0:3 hinten - und gewann am Ende tatsächlich noch mit 5:3. Für den Landesliga-Absteiger wurde der Pokalauftritt damit zu einem besonders bitteren Fehlstart.

Remscheid erwischte zunächst einen perfekten Lauf. Mehmet Keserci traf in der 28. Minute zum 1:0, nur zwei Minuten später erhöhte Resit Cetin auf 2:0 - und damit nicht genug, denn nur wenige Sekunden später klingelte es durch Ferat Sari erneut im Kasten (31.). Doch Haldern gab trotz dieser drei Gegentore in drei Minuten nicht auf. Veit Boßmann verkürzte noch vor der Pause auf 1:3 und wurde nach dem Seitenwechsel zur prägenden Figur. Mit Treffern in der 55. und 61. Minute stellte Boßmann auf 3:3. Tim Gebbing drehte die Partie in der 79. Minute endgültig, ehe Boßmann in der 88. Minute per Foulelfmeter seinen vierten Treffer erzielte und den 5:3-Endstand herstellte.

Viktoria Goch verpatzt den Auftakt