VfB Bottrop patzt in Lohausen, peinliche Pleiten für Remscheid & Goch

Im Niederrheinpokal hat es in der 1. Runde direkt einige Überraschungen gegeben. Der neuformierte Landesliga-Klub VfB Bottrop scheiterte am Düsseldorfer Bezirksligisten Lohausener SV. Ligarivale Viktoria Goch lag beim Bezirksliga-Aufsteiger FSV Duisburg schnell mit 0:3 zurück und konnte diesen Rückstand nicht mehr ausgleichen. Einen denkwürdigen Nachmittag erlebte zudem der Landesliga-Absteiger FC Remscheid, der nach 3:0-Führung beim A-Ligisten SV Haldern tatsächlich noch verlor und ausschied.
Der neuformierte Landesliga-Klub VfB Bottrop ist früh aus dem Niederrheinpokal ausgeschieden und hat vor dem Ligastart am Freitag im Derby gegen Arminia Klosterhardt noch viel zu tun. Die Mannschaft von Marco Hoffmann unterlag beim Düsseldorfer Bezirksligisten Lohausener SV mit 0:2 und musste damit direkt in der 1. Runde einen Dämpfer hinnehmen.
Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Brahim Laukil den Außenseiter in der 54. Minute mit 1:0 in Führung. Bottrop fand darauf keine passende Antwort. In der Schlussphase machte Lennart Rehr mit dem 2:0 in der 90. Minute alles klar und sorgte für den Pokal-Coup der Mannschaft von Nikos Tsakiris. Für Bottrop ist das nach großem Sommerumbruch ein bitterer Pflichtspielstart.
Noch spektakulärer verlief der Nachmittag beim SV Haldern. Der A-Ligist lag gegen den FC Remscheid nach gut einer halben Stunde bereits mit 0:3 hinten - und gewann am Ende tatsächlich noch mit 5:3. Für den Landesliga-Absteiger wurde der Pokalauftritt damit zu einem besonders bitteren Fehlstart.
Remscheid erwischte zunächst einen perfekten Lauf. Mehmet Keserci traf in der 28. Minute zum 1:0, nur zwei Minuten später erhöhte Resit Cetin auf 2:0 - und damit nicht genug, denn nur wenige Sekunden später klingelte es durch Ferat Sari erneut im Kasten (31.). Doch Haldern gab trotz dieser drei Gegentore in drei Minuten nicht auf. Veit Boßmann verkürzte noch vor der Pause auf 1:3 und wurde nach dem Seitenwechsel zur prägenden Figur. Mit Treffern in der 55. und 61. Minute stellte Boßmann auf 3:3. Tim Gebbing drehte die Partie in der 79. Minute endgültig, ehe Boßmann in der 88. Minute per Foulelfmeter seinen vierten Treffer erzielte und den 5:3-Endstand herstellte.
Auch Viktoria Goch musste sich früh aus dem Wettbewerb verabschieden. Beim Bezirksliga-Aufsteiger FSV Duisburg verlor die Mannschaft von Kevin Wolze mit 3:4. Der FSV erwischte eine furiose Anfangsphase und führte nach Treffern in der 19., 22. und 26. Minute schnell mit 3:0. Goch verkürzte in der 33. Minute zwar auf 1:3, doch Duisburg stellte bereits in der 38. Minute auf 4:1. Nach der Pause kämpfte sich die Viktoria noch einmal heran. Direkt nach Wiederbeginn fiel das 2:4, in der 60. Minute folgte sogar das 3:4. Der Ausgleich gelang dem Landesligisten aber nicht mehr. Damit setzte sich auch in Duisburg der Außenseiter durch - und Goch musste trotz Aufholjagd die Segel streichen.