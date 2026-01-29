 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

VfB Bottrop mit Zuversicht ins Derby, Hamborn 07 zum Auftakt gefordert

Landesliga, Gruppe 2: Neben dem Topspiel zwischen dem ESC Rellinghausen und SV Scherpenberg hat der 18. Spieltag auch das Derby mit dem VfB und Rhenania Bottrop zu bieten.

von Markus Becker · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Marco Hoffmann führt mit dem VfB Bottrop das Feld noch an.
Marco Hoffmann führt mit dem VfB Bottrop das Feld noch an. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Verlinkte Inhalte

Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Die Witterungsbedingungen sind sicher nicht ideal für den Wiederbeginn in der Landesliga, Gruppe 2. Doch immerhin können nach aktuellem Stand (29. Januar, 13.15 Uhr) alle Partien des 18. Spieltags über die Bühne gehen. Wenngleich die Vorbereitung auf den Wiederauftakt für einige Teams nicht reibungslos vonstatten gehen konnte, so auch für Marco Hoffmann, seines Zeichens Cheftrainer des VfB Bottrop: "Wie für alle anderen Mannschaften war unsere Wintervorbereitung kurz, dazu war die Bedingungen auf den Plätzen teilweise erschwerend, sodass man nicht immer optimal trainieren konnte", schildert er. "Wir hoffen natürlich, dass wir da gut rausgekommen sind und haben auch ein gutes Gefühl, dass wir unseren Lauf fortsetzen können." Als einziges Team oberhalb der Kreisligen geht der VfB noch ungeschlagen durch die Saison und wird einiges dransetzen, dass sich das zum Rückrundenauftakt gegen Schlusslicht und Lokalrivale Rhenania Bottrop nicht ändert.

Den Auftakt macht am Freitag das Aufeinandertreffen von der Viktoria Goch und den Sportfreunden Hamborn. Im Gegensatz zum Aufsteiger stehen die Hamborner Löwen schon unter Druck, um aus der Abstiegszone zu kommen. Am Folgetag könnte der SV Budberg mit einem Erfolg gegen den 1. FC Lintfort auf die Top-Platzierungen verkürzen. Daraufhin richten sich naturgemäß viele Augenpaare auf das Kräftemessen des Zweit- und Drittplatzierten. Der ESC Rellinghausen empfängt den SV Scherpenberg.

______________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Morgen, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
20:00live

Sa., 31.01.2026, 17:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
17:00live

So., 01.02.2026, 14:30 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
14:30

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:00

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:30

So., 01.02.2026, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
11:00

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
15:30

So., 01.02.2026, 15:15 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:15

____

Das sind die nächsten Spieltage

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: