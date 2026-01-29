VfB Bottrop mit Zuversicht ins Derby, Hamborn 07 zum Auftakt gefordert

Marco Hoffmann führt mit dem VfB Bottrop das Feld noch an. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Die Witterungsbedingungen sind sicher nicht ideal für den Wiederbeginn in der Landesliga, Gruppe 2. Doch immerhin können nach aktuellem Stand (29. Januar, 13.15 Uhr) alle Partien des 18. Spieltags über die Bühne gehen. Wenngleich die Vorbereitung auf den Wiederauftakt für einige Teams nicht reibungslos vonstatten gehen konnte, so auch für Marco Hoffmann, seines Zeichens Cheftrainer des VfB Bottrop: "Wie für alle anderen Mannschaften war unsere Wintervorbereitung kurz, dazu war die Bedingungen auf den Plätzen teilweise erschwerend, sodass man nicht immer optimal trainieren konnte", schildert er. "Wir hoffen natürlich, dass wir da gut rausgekommen sind und haben auch ein gutes Gefühl, dass wir unseren Lauf fortsetzen können." Als einziges Team oberhalb der Kreisligen geht der VfB noch ungeschlagen durch die Saison und wird einiges dransetzen, dass sich das zum Rückrundenauftakt gegen Schlusslicht und Lokalrivale Rhenania Bottrop nicht ändert.

Den Auftakt macht am Freitag das Aufeinandertreffen von der Viktoria Goch und den Sportfreunden Hamborn. Im Gegensatz zum Aufsteiger stehen die Hamborner Löwen schon unter Druck, um aus der Abstiegszone zu kommen. Am Folgetag könnte der SV Budberg mit einem Erfolg gegen den 1. FC Lintfort auf die Top-Platzierungen verkürzen. Daraufhin richten sich naturgemäß viele Augenpaare auf das Kräftemessen des Zweit- und Drittplatzierten. Der ESC Rellinghausen empfängt den SV Scherpenberg.