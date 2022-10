Der VfB Bottrop ist, auch durch Verletzungspech, etwas aus der Spur geraten. – Foto: Sascha Köppen

VfB Bottrop mit Personalproblemen in die Krise Der Landesliga-Aufsteiger verliert 1:3 gegen einen gnadenlos effektiven Spitzenreiter SV Scherpenberg. Die Liste der Ausfälle ist im Jahnstadion dieser Tage deutlich zu lang.

Danny Steinmetz, Frederick Ansah, Fatih Candan, Devin Müller und Murat Berbero – es sind gleich fünf potentielle Stammspieler, die beim Landesligisten VfB Bottrop aktuell außen vor sind. Und es offenbart sich, dass die Schwarz-Weißen diese Ausfälle derzeit nicht kompensieren können. „An den ersten Spieltagen konnten wir diese Ausfälle noch kompensieren, aktuell aber können wir das nicht mehr. Und die Jungs, die zurückkommen, brauchen erst einmal Spielpraxis“, sagt Trainer Michael Schrank. Der gute Saisonstart des VfB Bottrop ist mittlerweile vergessen.

Die letzten vier Partien hat die Mannschaft zuletzt verloren. Gegen die SGE Bedburg-Hau, die DJK Lowick und den TSV Wachtendonk-Wankum unterlag der VfB Bottrop in den vergangenen Wochen, nun folgte eine 1:3-Niederlage gegen den Spitzenreiter SV Scherpenberg. Die Gastgeber gingen vor 250 Zuschauern von Beginn an engagiert zu Werke. Doch nachdem Keeper Joel Frenzel das Tor verlassen hatte, konnte Darius Strode (5.) ohne große Mühe einköpfen. Zehn Minuten später erhöhte Maximilian Stellmach, einer der stärksten Akteure der Landesliga-Gruppe 2, zum 2:0. Offensiv fehlte es dem VfB unterdessen an der Durchschlagskraft, Chancen hatten absoluten Seltenheitswert. Vorentscheidung kurz nach der Pause